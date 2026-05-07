Le gouvernement indique que les réformes visent la vulnérabilité financière des étudiants hors Union européenne

La Finlande s’apprête à durcir les règles de revenus et de langue pour les étudiants étrangers Le gouvernement indique que les réformes visent la vulnérabilité financière des étudiants hors Union européenne

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

La Finlande prépare des changements législatifs visant à durcir les exigences financières et linguistiques pour les étudiants étrangers, jeudi, selon le diffuseur public YLE.

Le gouvernement a déclaré que ces propositions ont pour objectif d’empêcher les étudiants internationaux de se retrouver en difficulté financière pendant leurs études et de garantir le respect des conditions de leur permis de séjour.

« La majorité des étudiants internationaux en Finlande se débrouillent bien et parviennent à joindre les deux bouts, comme l’exige leur permis de séjour », a déclaré le ministre de l’Emploi, Matias Marttinen, dans un communiqué du gouvernement cité par YLE.

« Cependant, nous devons nous assurer que les étudiants ne se retrouvent pas dans une situation vulnérable et qu’ils respectent les conditions de leur permis de séjour », a-t-il ajouté.

Une des propositions permettrait aux autorités de surveiller de plus près l’utilisation par les étudiants des aides sociales. Ces mesures s’appliqueraient aux étudiants hors Union européenne et hors Espace Économique Européen (EEE) dans l’enseignement supérieur et secondaire supérieur.

Les autorités ont examiné environ 40 000 permis de séjour délivrés à des étudiants étrangers entre 2023 et 2025 et ont identifié environ 300 cas impliquant des demandes d’aide sociale de base, selon le rapport.

Une autre réforme prévue introduirait des exigences en matière de maîtrise de la langue liées aux permis de séjour pour études.

Le gouvernement a précisé que cette mesure vise à garantir que les étudiants possèdent les compétences linguistiques nécessaires pour achever leurs études en Finlande.

Ces propositions s’inscrivent dans le cadre de réformes plus larges en matière de migration et d’éducation poursuivies par le gouvernement du Premier ministre Petteri Orpo, d'après YLE.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz