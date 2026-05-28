Helsinki demande des explications après qu’un avion militaire russe aurait pénétré dans l’espace aérien finlandais près de Porkkala en raison d’orages

La Finlande convoque l’ambassadeur russe après une violation présumée de son espace aérien Helsinki demande des explications après qu’un avion militaire russe aurait pénétré dans l’espace aérien finlandais près de Porkkala en raison d’orages

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

Le ministère finlandais des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir convoqué l’ambassadeur de Russie et demandé des explications au sujet d’une violation présumée de l’espace aérien par un avion militaire russe.

« Le ministère finlandais des Affaires étrangères a aujourd’hui convoqué l’ambassadeur de Russie et demandé une explication concernant une violation présumée de l’espace aérien », a indiqué le ministère sur la plateforme X, en référence à l’incident survenu mercredi.

Cette démarche fait suite à un incident dans le golfe de Finlande, près de la péninsule de Porkkala, où un avion militaire russe est soupçonné d’avoir pénétré dans l’espace aérien finlandais alors qu’il tentait d’éviter des orages, selon le ministère finlandais de la Défense.

L’armée de l’air finlandaise a réagi à l’incident en effectuant ce que les autorités ont qualifié de « vol opérationnel », a précisé le ministère dans un communiqué.

« L’enquête sur la violation présumée de l’espace aérien a été ouverte immédiatement », a déclaré le ministre de la Défense Antti Hakkanen.

Les autorités finlandaises ont indiqué que les gardes-frontières enquêtaient sur l’affaire et fourniraient davantage de détails à mesure de l’avancement des investigations.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani