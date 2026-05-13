L’agence de l’ONU affirme que l’absence de normes mondiales pourrait présenter des risques chimiques alors que le marché des emballages alimentaires recyclés se développe

La FAO alerte sur la sécurité alimentaire des plastiques recyclés dans les emballages L’agence de l’ONU affirme que l’absence de normes mondiales pourrait présenter des risques chimiques alors que le marché des emballages alimentaires recyclés se développe

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti mercredi que l’utilisation croissante de plastiques recyclés dans les emballages alimentaires, bien qu’avantageuse pour les efforts de durabilité, soulève également d’importantes inquiétudes en matière de sécurité alimentaire en raison des risques potentiels de contamination chimique.

Dans un nouveau rapport, la FAO a indiqué que la transition mondiale vers des emballages plus durables doit être accompagnée de mesures de sécurité renforcées et de réglementations internationalement harmonisées.

Le rapport intervient alors que le marché mondial des emballages alimentaires continue de croître rapidement, passant d’environ 505,27 milliards de dollars en 2024 à plus de 815 milliards de dollars en 2030, porté par la demande croissante de produits alimentaires emballés, de plats préparés, de boissons en bouteille et de produits de restauration rapide.

La FAO a souligné que les matériaux en contact avec les aliments, connus sous le nom de FCM (food contact materials), jouent un rôle important dans la préservation de la qualité des aliments, l’extension de leur durée de conservation et la réduction du gaspillage alimentaire. Cependant, l’utilisation généralisée de matériaux plastiques à longue durée de vie environnementale a fortement contribué à la pollution plastique mondiale, accélérant les efforts pour passer aux plastiques recyclés.

Bien que moins de 10 % des déchets plastiques mondiaux soient actuellement recyclés, la FAO estime que cette part devrait augmenter de manière significative dans les prochaines années, soulevant de nouvelles questions sur la sécurité chimique des emballages alimentaires.

« Nous voulons recycler davantage de plastique, mais nous voulons également nous assurer qu’en résolvant un problème, nous n’en créons pas de nouveaux », a déclaré Corinna Hawkes, directrice de la division des systèmes agroalimentaires et de la sécurité alimentaire, dans un communiqué.

« La sécurité alimentaire doit être une considération centrale dans la transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables et des modes de consommation alimentaire responsables », a-t-elle ajouté.

- Appel à des normes harmonisées

Le rapport avertit que les matériaux d’emballage alimentaire recyclés et alternatifs peuvent introduire des dangers chimiques dans les aliments par contamination ou migration depuis les matériaux d’emballage.

Il souligne également des inquiétudes concernant les matériaux biosourcés dérivés de cultures telles que le maïs, la canne à sucre et le manioc, qui pourraient comporter des risques liés aux pesticides, aux allergènes ou aux toxines naturelles. D’autres préoccupations proviennent de l’utilisation croissante de substances comme les nanomatériaux, conçus pour améliorer les performances des emballages.

La FAO a insisté sur la nécessité de systèmes de recyclage renforcés, capables d’éliminer efficacement les substances chimiques des plastiques destinés à l’alimentation, ainsi que sur l’amélioration du tri des déchets et des mécanismes de surveillance.

Le rapport note également une inquiétude croissante du public concernant l’exposition aux microplastiques et nanoplastiques dans les aliments et les boissons. Cependant, il précise que l’absence de méthodes de test validées empêche actuellement les régulateurs d’évaluer pleinement les risques pour la santé humaine.

La FAO a en outre averti que l’absence de réglementations mondiales harmonisées pourrait créer des obstacles commerciaux entre les pays.

L’agence a indiqué que des normes alignées à l’échelle internationale contribueraient à garantir la sécurité alimentaire tout en soutenant les efforts internationaux pour réduire les déchets plastiques.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz