La Cour pénale internationale aurait émis des mandats d’arrêt secrets contre cinq responsables israéliens

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt secrets visant cinq responsables israéliens, dont trois responsables politiques et deux militaires, a rapporté dimanche le quotidien israélien Haaretz.

Cette information intervient alors que la juridiction basée à La Haye avait déjà délivré, en novembre 2024, des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés dans la bande de Gaza.

Aucune déclaration officielle de la CPI n’avait été publiée dans l’immédiat concernant ces nouvelles informations. Si elles sont confirmées, le nombre de responsables israéliens visés par des mandats d’arrêt de la cour s’élèverait à sept.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, l’armée israélienne a tué plus de 72.000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, et fait plus de 172.000 blessés depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre 2023.

Toujours selon le ministère de la Santé de Gaza, les attaques israéliennes se poursuivent malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, faisant plus de 870 morts et 2.540 blessés supplémentaires depuis cette date.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore