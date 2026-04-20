Cinq missiles tactiques à courte portée ont été lancés vers la mer de l’Est, sous la supervision de Kim Jong Un

La Corée du Nord teste une ogive à sous-munitions lors de tirs de missiles balistiques Cinq missiles tactiques à courte portée ont été lancés vers la mer de l’Est, sous la supervision de Kim Jong Un

AA / Washington

La Corée du Nord a annoncé ce lundi avoir testé une ogive à sous-munitions après avoir procédé au tir de cinq missiles balistiques tactiques sol-sol à courte portée de type Hwasongpho-11 Ra, à la suite de signalements par la Corée du Sud et le Japon de lancements en direction de la mer de l’Est.

Le tir d’essai s’est déroulé en présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, afin d’évaluer les capacités de l’ogive, selon l’agence officielle nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA).

L’objectif de cet essai était de « vérifier les caractéristiques et la puissance d’une ogive à sous-munitions ainsi que d’une ogive à fragmentation de type mine appliquées au missile balistique tactique », a précisé l’agence.

Cinq missiles tactiques ont atteint une zone cible située à proximité d’une île, à une distance d’environ 136 kilomètres, avec une « très forte densité », selon KCNA.

Toujours d’après l’agence, Kim Jong Un a exprimé une « grande satisfaction », estimant que cet essai revêt une « importance significative ».

Dimanche, l’état-major interarmées sud-coréen a indiqué avoir détecté ces tirs depuis la région de Sinpo vers 06h10 heure locale (21h10 GMT samedi), les projectiles ayant parcouru environ 140 kilomètres, selon l’agence Yonhap News Agency.

« Notre armée surveille de près les différents mouvements de la Corée du Nord dans le cadre d’une posture de défense conjointe solide avec les États-Unis et maintient les capacités nécessaires pour répondre de manière écrasante à toute provocation », a déclaré l’état-major sud-coréen.

Le ministère japonais de la Défense a également confirmé les tirs, précisant que les projectiles seraient tombés en dehors de la zone économique exclusive du Japon, sans faire de dégâts, selon l’agence Kyodo News.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy