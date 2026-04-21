Bruxelles précise les propos d’Ursula von der Leyen et rappelle les attentes liées au statut de pays candidat

La Commission européenne affirme ne pas « négliger » l’influence de la Türkiye dans son voisinage Bruxelles précise les propos d’Ursula von der Leyen et rappelle les attentes liées au statut de pays candidat

AA / Bruxelles

La Commission européenne a affirmé ce mardi qu’elle ne « néglige pas l’influence » de la Türkiye dans son voisinage, après des propos de sa présidente Ursula von der Leyen selon lesquels l’Europe ne devrait pas être influencée par la Russie, la Türkiye ou la Chine.

Lors d’un point de presse, la porte-parole Paula Pinho a répondu à une question d’Anadolu sur l’interprétation de ces déclarations.

« Ce qui a été dit, c’est que la Türkiye, en tant que pays candidat, a également une responsabilité supplémentaire dans le voisinage, et nous ne négligeons pas l’influence qu’elle y exerce », a-t-elle déclaré.

« Dans ce cas, la référence concernait les Balkans occidentaux, en lien avec les valeurs de l’Union européenne. C’est dans ce contexte que la présidente a évoqué la Türkiye », a-t-elle ajouté, soulignant que l’attente de l’UE est que la Türkiye agisse conformément aux valeurs européennes dans son engagement régional.

S’exprimant lundi à Hambourg lors d’un événement marquant le 80e anniversaire du journal Die Zeit, Ursula von der Leyen avait réaffirmé son soutien à l’élargissement de l’Union européenne, déclarant : « Nous devons réussir à achever le continent européen afin qu’il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine. »

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy