Marta Kos souligne également l’importance de faire progresser le dialogue de normalisation avec la Serbie

La commissaire européenne à l’élargissement affirme que le parcours d’adhésion du Kosovo est lié aux progrès de réformes Marta Kos souligne également l’importance de faire progresser le dialogue de normalisation avec la Serbie

AA / Bruxelles / Melike Pala

La commissaire européenne à l’élargissement, Marta Kos, a déclaré vendredi que les progrès du Kosovo vers des négociations d’adhésion à l’Union européenne dépendent de la mise en œuvre des réformes et de l’avancement des pourparlers de normalisation avec la Serbie.

Kos a fait ces remarques après des rencontres à Pristina avec la présidente par intérim Albulena Haxhiu et le Premier ministre par intérim Albin Kurti, selon le média kosovar Gazeta Express.

« Il y a une place pour le Kosovo dans l’Union européenne et dans le processus d’adhésion », a déclaré Kos.

« En général, nous ne travaillons pas avec des dates, mais plutôt en fonction des progrès et du succès d’un pays. Ensuite, nous serons en mesure de commencer de véritables négociations », a-t-elle ajouté.

Kos a précisé que la mise en œuvre des réformes et les progrès dans le dialogue facilité par l’UE entre Pristina et Belgrade resteront des facteurs clés pour déterminer le parcours du Kosovo vers l’adhésion.

Elle a également souligné que l’adhésion à l’UE n’est pas seulement un processus technique, mais est aussi influencée par les dynamiques politiques au sein des États membres.

« Mon appel à l’action pour chaque pays candidat est d’engager le dialogue avec les États membres eux-mêmes, et alors cela pourra se réaliser », a déclaré Kos.

Bien qu’elle ait refusé de fournir un calendrier pour l’adhésion du Kosovo, elle a réaffirmé son soutien au parcours européen du pays.

Le Kosovo a présenté sa demande d’adhésion à l’UE en 2022 et est actuellement considéré comme un pays candidat potentiel.

Cependant, sa candidature en est encore à ses débuts et est compliquée par le fait que tous les États membres de l’UE ne reconnaissent pas son indépendance.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz