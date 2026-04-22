Trump prolonge le cessez-le-feu au-delà de 14 jours afin de permettre à l’Iran de présenter une « proposition unifiée »

La Chine soutient la diplomatie pour mettre fin au conflit américano-iranien après la prolongation du cessez-le-feu Trump prolonge le cessez-le-feu au-delà de 14 jours afin de permettre à l’Iran de présenter une « proposition unifiée »

AA / Istanbul / Riyaz ul Khaliq​​​​​​​

La Chine a exprimé mercredi son soutien aux efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran, après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu au-delà de sa période initiale de 14 jours.

« La situation actuelle dans la région est à un stade critique. La priorité urgente est d’empêcher, par tous les moyens, une reprise des combats », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, à Pékin.

Il a ajouté que la Chine soutient toutes les parties dans la poursuite des efforts politiques et diplomatiques pour résoudre le différend, visant à obtenir un cessez-le-feu complet et durable et à maintenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Les déclarations de Pékin interviennent après que Trump a déclaré mardi que Washington prolongerait le cessez-le-feu avec l’Iran afin de donner à Téhéran le temps de préparer une « proposition unifiée », à la suite d’une demande de responsables pakistanais.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Trump a indiqué que le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, et le Premier ministre Shahbaz Sharif avaient demandé aux États-Unis de reporter une reprise des actions militaires jusqu’à l’élaboration d’une proposition commune.

Le cessez-le-feu, qui a mis fin à la guerre américano-israélienne avec l’Iran le 8 avril, devait expirer mercredi.

Des responsables américains et iraniens doivent se rencontrer pour un deuxième cycle de discussions à Islamabad cette semaine. Toutefois, Téhéran a exigé que Washington lève son blocus du détroit d’Ormuz comme condition à sa participation aux négociations.

Le conflit a débuté le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran, entraînant des attaques de représailles de Téhéran contre des intérêts et bases américains au Moyen-Orient.

Islamabad a ensuite accueilli les discussions de plus haut niveau entre Washington et Téhéran depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 1979, tenues les 11 et 12 avril.

L’Iran avait brièvement levé son contrôle sur le détroit d’Ormuz vendredi dernier, avant de le rétablir un jour plus tard après que Trump a déclaré que le blocus des ports iraniens serait maintenu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz