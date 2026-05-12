Pékin affirme que les accusations du Premier ministre israélien concernant la fabrication de missiles iraniens ne reposent sur aucun élément factuel

La Chine rejette les accusations « sans fondement » de Netanyahu sur un « soutien » à l’Iran Pékin affirme que les accusations du Premier ministre israélien concernant la fabrication de missiles iraniens ne reposent sur aucun élément factuel

AA / Istanbul / Riyaz ul Khaliq

La Chine a rejeté mardi les accusations selon lesquelles Pékin aurait soutenu l’Iran dans la fabrication de missiles.

« Nous nous opposons aux accusations qui ne reposent sur aucun fait », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lors d’un point de presse à Pékin.

Il répondait à des propos attribués au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon lesquels la Chine aurait « fourni un soutien à l’Iran sur certains composants spécifiques utilisés dans la fabrication de missiles ».

« Nous avons clarifié à plusieurs reprises la position de la Chine. En tant que grande puissance responsable, la Chine respecte toujours ses obligations internationales », a affirmé Guo Jiakun.

Il a ajouté que Pékin restait engagé « en faveur de la désescalade et des pourparlers de paix afin de mettre fin au conflit ».

Israël et les États-Unis avaient lancé des attaques contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles iraniennes visant des bases et intérêts américains au Moyen-Orient.

Washington accuse également Pékin de soutenir Téhéran et a imposé des sanctions contre des raffineries pétrolières ainsi que des entreprises d’imagerie satellitaire chinoises.

Le conflit a fait plus de 3.300 morts en Iran et déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Au moins 13 militaires américains ont été tués et plusieurs dizaines d’autres blessés avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu le 8 avril, obtenu grâce à une médiation du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore