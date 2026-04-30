Le projet de reprise inclurait l’ensemble des réacteurs, le personnel, les filiales ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations liées au démantèlement, selon les médias locaux

La Belgique envisage de reprendre le contrôle des 7 réacteurs nucléaires de l’entreprise française Engie Le projet de reprise inclurait l’ensemble des réacteurs, le personnel, les filiales ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations liées au démantèlement, selon les médias locaux

La Belgique a entamé des négociations exclusives avec l’une des plus grandes entreprises énergétiques d’Europe, Engie, en vue d’une éventuelle nationalisation de l’ensemble des réacteurs nucléaires du pays, ont rapporté les médias locaux jeudi.

Dans ce contexte, le gouvernement belge a précisé que les discussions portent sur toutes les activités nucléaires exploitées par Engie et sa filiale Electrabel, y compris les sept réacteurs situés sur les sites des centrales nucléaires de Doel et de Tihange, selon l’agence de presse Belga.

Par ailleurs, dès l’ouverture des négociations, les autorités ont ordonné l’arrêt immédiat de tous les travaux de démantèlement et de mise hors service en cours sur ces sites, une décision majeure alors que certains réacteurs étaient déjà engagés dans une phase d’arrêt.

De son côté, le Premier ministre Bart De Wever a souligné que cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir une « énergie sûre, abordable et durable », avec « une moindre dépendance aux importations de combustibles fossiles et un meilleur contrôle de notre approvisionnement ».

En outre, l’accord actuel prend la forme d’une lettre d’intention, les deux parties visant à parvenir à un accord global d’ici le 1er octobre 2026, après un audit complet des activités nucléaires d’Engie.

Toutefois, toute transaction finale devra obtenir l’approbation des autorités de régulation, notamment de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, a indiqué la chaîne d’information française BFMTV.

Le projet de reprise ne se limiterait pas aux seuls réacteurs, mais inclurait également le personnel, les filiales ainsi que l’ensemble des actifs et passifs associés, y compris les obligations liées au démantèlement.

Cette décision marque ainsi un revirement par rapport à la stratégie précédente de sortie du nucléaire en Belgique, qui prévoyait la fermeture de la majorité des réacteurs, seuls deux unités ayant été prolongées jusqu’en 2035.

Dans cette optique, les autorités cherchent à renforcer leur contrôle sur la sécurité énergétique à long terme, dans un contexte de préoccupations liées aux prix de l’électricité, à la résilience de l’approvisionnement et à la dépendance aux énergies fossiles importées.

Enfin, les détails financiers de cette éventuelle acquisition n’ont pas été rendus publics. Néanmoins, des tensions auraient émergé entre Engie et le gouvernement concernant le coût du démantèlement du parc nucléaire, estimé à plus de 8,7 milliards d’euros (environ 7,4 milliards de dollars).