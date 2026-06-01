Dans le cadre de ces nouvelles exigences, les étudiants étrangers devront valider au moins 60 crédits durant leurs deux premières années d’études, puis 40 crédits par an pour conserver leur statut

La Belgique durcit les règles applicables aux étudiants étrangers Dans le cadre de ces nouvelles exigences, les étudiants étrangers devront valider au moins 60 crédits durant leurs deux premières années d’études, puis 40 crédits par an pour conserver leur statut

Le gouvernement belge a annoncé lundi un durcissement des règles applicables aux étudiants étrangers souhaitant poursuivre leurs études dans le pays ou renouveler leur titre de séjour étudiant, rapporte l’agence de presse Belga.

Dans le cadre de ces nouvelles mesures destinées à prévenir d’éventuels abus du système, les étudiants étrangers devront désormais démontrer une progression académique plus rapide. Ils devront obtenir au moins 60 crédits au cours de leurs deux premières années d’études, puis au moins 40 crédits par an par la suite.

Les autorités belges prévoient également de définir plus clairement la durée maximale des études pour les programmes de master, les masters spécialisés, les certificats et les doctorats.

Le gouvernement entend par ailleurs empêcher les étudiants de prolonger leur séjour en changeant à plusieurs reprises de cursus.

Selon Belga, les règles relatives à l’octroi des visas seront également renforcées pour les étudiants inscrits dans des établissements non reconnus, notamment certaines écoles d’art non agréées et des écoles privées de commerce.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore