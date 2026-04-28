La Belgique cherche à mettre en place une production conjointe de missiles avec des entreprises de défense américaines

Melike Pala
28 Avril 2026•Mise à jour: 28 Avril 2026
AA / Bruxelles / Melike Pala
La Belgique a proposé d’étendre sa capacité de production de défense nationale en coopération avec des entreprises américaines du secteur afin d’accélérer la fabrication de missiles, a déclaré mardi le ministre belge de la Défense Theo Francken.
À l’issue de réunions au Pentagone avec de hauts responsables américains de la défense, Francken a indiqué que les discussions avaient porté sur le renforcement des capacités industrielles à travers les pays de l’OTAN, en particulier face à la forte augmentation de la demande en munitions guidées de précision.
Il a souligné que les commandes belges existantes de missiles auprès d’entreprises américaines s’inscrivent désormais dans une pression de production plus large, les fabricants devant fonctionner à pleine capacité après une consommation accrue lors d’opérations militaires récentes.
« Ces entreprises doivent désormais fonctionner à plein régime pour produire beaucoup plus. L’industrie belge peut jouer un rôle en commençant également à les produire dans notre pays. Nous avons rendu cette proposition concrète aux Américains aujourd’hui », a-t-il déclaré via le réseau social américain X.
« Tous les regards sont tournés vers Ankara », a ajouté Francken, en référence au prochain sommet de l’alliance prévu à Ankara les 7 et 8 juillet.
Il a précisé que les États-Unis poussent les alliés européens à adopter une trajectoire de dépenses défense à long terme de 3,5 % du PIB d’ici 2035, tout en avertissant qu’une hausse rapide des budgets sans préparation industrielle pourrait entraîner des coûts plus élevés et des délais de livraison plus longs.
« L’industrie de la défense doit suivre le rythme », a-t-il ajouté.
Concernant la sécurité maritime, le ministre a confirmé que la Belgique prévoit de contribuer à une éventuelle mission européenne visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, lorsque les conditions le permettront.
Il a ajouté que la sécurisation de cette voie maritime relève principalement de l’intérêt économique de la Belgique, en raison de son importance pour les routes commerciales mondiales.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz