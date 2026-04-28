Le ministre de la Défense rencontre de hauts responsables américains au Pentagone au sujet des capacités industrielles à travers les pays de l’OTAN

La Belgique cherche à mettre en place une production conjointe de missiles avec des entreprises de défense américaines Le ministre de la Défense rencontre de hauts responsables américains au Pentagone au sujet des capacités industrielles à travers les pays de l’OTAN

AA / Bruxelles / Melike Pala

La Belgique a proposé d’étendre sa capacité de production de défense nationale en coopération avec des entreprises américaines du secteur afin d’accélérer la fabrication de missiles, a déclaré mardi le ministre belge de la Défense Theo Francken.

À l’issue de réunions au Pentagone avec de hauts responsables américains de la défense, Francken a indiqué que les discussions avaient porté sur le renforcement des capacités industrielles à travers les pays de l’OTAN, en particulier face à la forte augmentation de la demande en munitions guidées de précision.

Il a souligné que les commandes belges existantes de missiles auprès d’entreprises américaines s’inscrivent désormais dans une pression de production plus large, les fabricants devant fonctionner à pleine capacité après une consommation accrue lors d’opérations militaires récentes.

« Ces entreprises doivent désormais fonctionner à plein régime pour produire beaucoup plus. L’industrie belge peut jouer un rôle en commençant également à les produire dans notre pays. Nous avons rendu cette proposition concrète aux Américains aujourd’hui », a-t-il déclaré via le réseau social américain X.

« Tous les regards sont tournés vers Ankara », a ajouté Francken, en référence au prochain sommet de l’alliance prévu à Ankara les 7 et 8 juillet.

Il a précisé que les États-Unis poussent les alliés européens à adopter une trajectoire de dépenses défense à long terme de 3,5 % du PIB d’ici 2035, tout en avertissant qu’une hausse rapide des budgets sans préparation industrielle pourrait entraîner des coûts plus élevés et des délais de livraison plus longs.

« L’industrie de la défense doit suivre le rythme », a-t-il ajouté.

Concernant la sécurité maritime, le ministre a confirmé que la Belgique prévoit de contribuer à une éventuelle mission européenne visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, lorsque les conditions le permettront.

Il a ajouté que la sécurisation de cette voie maritime relève principalement de l’intérêt économique de la Belgique, en raison de son importance pour les routes commerciales mondiales.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz