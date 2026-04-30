La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de laisser ses principaux taux directeurs inchangés, avertissant que la guerre au Moyen-Orient accentue les risques à la hausse pour l’inflation et à la baisse pour la croissance économique

La BCE maintient ses taux inchangés à 2 % malgré l’accélération de l’inflation en zone euro La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de laisser ses principaux taux directeurs inchangés, avertissant que la guerre au Moyen-Orient accentue les risques à la hausse pour l’inflation et à la baisse pour la croissance économique

AA / Istanbul

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi le maintien de ses taux directeurs pour la septième réunion consécutive, avec le taux de dépôt à 2 %, le taux de refinancement principal à 2,15 % et le taux de prêt marginal à 2,40 %, en ligne avec les attentes du marché.

L’institution a mis en garde contre « l’intensification » des risques pour l’inflation et la croissance en zone euro dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, qui a entraîné un choc énergétique et une hausse des prix (BCE). L’inflation a progressé à 3 % en avril, contre 2,6 % en mars, tandis que la croissance économique au premier trimestre est quasi nulle (+0,1 %), selon Eurostat.

« Les effets de la guerre sur l'inflation à moyen terme et l'activité économique dépendront de l'intensité et de la durée du choc sur les prix de l'énergie et de l'ampleur de ses effets indirects », selon un communiqué de l’institution relayé par le média BFM Business.

Le Conseil des gouverneurs a réitéré son engagement à ramener l’inflation à son objectif de 2 % à moyen terme.

La banque a souligné que la zone euro entrait dans cette période de hausse des prix de l’énergie avec une inflation proche de son objectif de 2 % et une économie ayant montré une résilience ces derniers trimestres.

Si les anticipations d’inflation à long terme restent bien ancrées, les anticipations à court terme ont fortement augmenté.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs entre 3,50 % et 3,75 %, et la Banque d’Angleterre a laissé son taux principal à 3,75 %, tout en abaissant ses prévisions de croissance, selon le même média.

Les marchés de l’énergie subissent des pressions depuis fin février, lorsque le conflit s’est intensifié dans la région, suscitant des inquiétudes sur les flux de pétrole et de gaz à travers des routes clés telles que le détroit d’Ormuz, un point de passage énergétique critique au niveau mondial.