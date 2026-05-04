Prévu à l'Aéroport Atatürk du 21 au 24 mai, l’événement réunira sports traditionnels, patrimoine culturel et valeurs sociales, sous un même toit

La 8e édition du Festival culturel Etnosport se tiendra à Istanbul du 21 au 24 mai Prévu à l'Aéroport Atatürk du 21 au 24 mai, l’événement réunira sports traditionnels, patrimoine culturel et valeurs sociales, sous un même toit

AA / Istanbul

La 8e édition du Festival culturel Etnosport se déroulera à Istanbul du 21 au 24 mai.

Organisée par l'Union mondiale d’Ethnosport, la 8e édition du Festival culturel Etnosport s’apprête à accueillir ses visiteurs. Prévu à l'Aéroport Atatürk du 21 au 24 mai, l’événement réunira sports traditionnels, patrimoine culturel et valeurs sociales, offrant ainsi aux participants une expérience multidimensionnelle.

De plus, porté par un intérêt croissant d’année en année et en pleine expansion à l’échelle mondiale, le festival continue de s’imposer comme une plateforme majeure d’échanges interculturels en rassemblant à Istanbul des participants venus de différentes régions du monde.

Expérience, participation et mémoire

Au-delà d’un événement classique, la 8e édition du Festival culturel Etnosport invite ses visiteurs à une participation active.

Ainsi, les contenus proposés dans les domaines des sports et jeux traditionnels, des arts de la scène, de l’artisanat et de la gastronomie conjuguent l’héritage du passé avec l’expérience du présent.

Par ailleurs, les participants auront l’opportunité de s’essayer directement à des disciplines telles que le tir à l’arc ou l’équitation, tandis que les espaces d’ateliers leur permettront d’entrer en contact direct avec le patrimoine culturel en devenant acteurs de la production. De ce fait, le site du festival se transformera en un véritable espace culturel vivant, à expérimenter plutôt qu’à observer.

Les cultures du monde se rencontrent à Istanbul

Le festival rassemble des participants venus de différents pays.

En outre, en renforçant sa dimension multiculturelle, l’événement offre aux visiteurs un espace de découverte unique. À travers des activités reflétant l’identité culturelle de chaque pays, allant des modes de vie traditionnels aux expressions artistiques, il propose une perspective riche et variée.

Grâce aux campements traditionnels, aux tentes en feutre et aux espaces thématiques d’expérience, les visiteurs auront également l’occasion d’observer de près les traces des modes de vie ancestraux.

Une expérience de festival inclusive

La 8e édition du Festival culturel Etnosport se distingue par son caractère inclusif, s’adressant à tous les âges et à toutes les catégories de public.

Dans ce cadre, des espaces dédiés aux enfants, des activités à partager en famille ainsi que des jeux interactifs constituent une part essentielle du festival. Par ailleurs, grâce à des événements spécialement conçus pour les groupes défavorisés, des ateliers accessibles et des performances scéniques, l’organisation vise à offrir une expérience équitable et significative pour tous.

Des espaces d’expérience axés sur la famille

Les espaces spécialement aménagés dans le cadre du festival mettent en lumière le rôle de la famille dans la transmission du patrimoine culturel de génération en génération.

En effet, les activités à vivre en famille favorisent le renforcement de la mémoire collective et du sentiment d’appartenance. Ainsi, la 8e édition du Festival culturel Etnosport ne se limite pas à un simple événement : elle s’impose comme un point de rencontre majeur, soutenant la continuité culturelle, préservant la mémoire sociale et transmettant les valeurs traditionnelles aux générations futures.

Enfin, cette grande organisation prévue à Istanbul invite ses visiteurs à renouer avec leurs traditions.

* Traduit du turc par Adama Bamba