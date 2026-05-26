Bruxelles affirme rester « inébranlable » dans sa condamnation de la répression et du recul démocratique ; les mesures visant 72 personnes et une entité sont prolongées d’un an

L’Union européenne prolonge jusqu’en 2027 les sanctions contre la Russie pour violations des droits humains Bruxelles affirme rester « inébranlable » dans sa condamnation de la répression et du recul démocratique ; les mesures visant 72 personnes et une entité sont prolongées d’un an

L’Union européenne a prolongé mardi jusqu’en mai 2027 les sanctions visant des individus et une organisation accusés de violations des droits humains et de répression en Russie.

Le Conseil de l’Union européenne a indiqué que ces mesures resteraient en vigueur pendant une année supplémentaire, affirmant demeurer « inébranlable dans sa condamnation des violations des droits humains et des répressions en Russie ».

Les sanctions concernent « 72 individus et une entité », selon le Conseil.

Les personnes inscrites sur cette liste font l’objet d’un gel des avoirs, ce qui signifie que tous les actifs détenus au sein de l’UE sont bloqués, tandis que les citoyens et entreprises européens ne sont pas autorisés à mettre des fonds à leur disposition.

Les individus visés sont également soumis à une interdiction de voyage les empêchant d’entrer sur le territoire de l’UE ou d’y transiter.

Le Conseil s’est dit « profondément préoccupé par la détérioration continue de la situation des droits humains » en Russie, en particulier « dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ».

Ce cadre de sanctions avait été instauré en mars 2024 dans le cadre de la réponse de l’UE à « l’accélération et à la systématisation de la répression en Russie ».

Ces mesures avaient été adoptées peu après la mort de l’opposant russe Alexeï Navalny, qui avait suscité une condamnation internationale et ravivé les critiques concernant le traitement réservé par le Kremlin à ses opposants politiques.

Dans le cadre de ce régime de sanctions, l’UE peut cibler des personnes et organisations jugées responsables de « violations graves des droits humains », de la « répression de la société civile et de l’opposition démocratique » ainsi que de l’« atteinte à la démocratie et à l’État de droit en Russie ».

Le paquet comprend également des restrictions commerciales sur les exportations vers la Russie d’équipements pouvant être utilisés pour la « répression interne » ou pour la « surveillance ou l’interception des télécommunications ».

Les relations entre Bruxelles et Moscou se sont fortement détériorées depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’UE ayant adopté plusieurs séries de sanctions contre des responsables, entreprises et institutions russes.



*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani