Kiev accuse Moscou d’exportations illégales depuis des territoires occupés et appelle Israël à ne pas compromettre leurs relations bilatérales

L’Ukraine prépare des sanctions après l’arrivée en Israël d’un navire chargé de céréales « volées » Kiev accuse Moscou d’exportations illégales depuis des territoires occupés et appelle Israël à ne pas compromettre leurs relations bilatérales

AA / Istanbul

L’Ukraine prépare un paquet de sanctions après l’arrivée en Israël d’un navire transportant des céréales que Kiev qualifie de « volées » dans des territoires ukrainiens sous contrôle russe, a annoncé ce mardi le président Volodymyr Zelensky.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Zelensky a indiqué que ces mesures sont en cours d’élaboration sur la base d’informations fournies par les services de renseignement ukrainiens. Le dispositif visera « à la fois les transporteurs directs de ces céréales et les individus ainsi que les entités juridiques cherchant à tirer profit de ce système criminel ».

« Dans tout pays normal, l’achat de biens volés engage une responsabilité juridique. Cela vaut notamment pour les céréales volées par la Russie. Un nouveau navire transportant de telles cargaisons est arrivé dans un port israélien et se prépare à décharger », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas, et ne peut pas être, une activité commerciale légitime. Les autorités israéliennes ne peuvent ignorer quels navires arrivent dans leurs ports et quelles cargaisons ils transportent », a-t-il ajouté.

Le président ukrainien a également indiqué que Kiev coordonnera ses actions avec ses partenaires européens afin d’inclure les acteurs concernés dans les régimes de sanctions de l’Union européenne.

« L’Ukraine compte sur le partenariat et le respect mutuel avec chaque État. Nous œuvrons sincèrement à renforcer la sécurité, notamment au Moyen-Orient. Nous attendons des autorités israéliennes qu’elles respectent l’Ukraine et s’abstiennent de toute action susceptible de nuire à nos relations bilatérales », a poursuivi Zelensky.

Lundi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a annoncé la convocation de l’ambassadeur d’Israël après l’arrivée dans le port israélien de Haïfa d’un navire transportant des céréales « volées ».

Il a affirmé qu’il était « difficile de comprendre l’absence de réponse appropriée d’Israël » à une précédente demande de Kiev concernant un autre navire ayant livré une cargaison similaire plus tôt ce mois-ci.

« Maintenant qu’un autre navire est arrivé à Haïfa, nous mettons une nouvelle fois en garde Israël contre l’acceptation de ces céréales volées et contre les conséquences pour nos relations », a-t-il ajouté.

En réponse, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré : « Des allégations ne constituent pas des preuves. Aucune preuve étayant ces accusations n’a été fournie. Vous n’avez même pas soumis de demande d’entraide judiciaire avant de vous tourner vers les médias et les réseaux sociaux. »

Parallèlement, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué lors d’un point presse que Moscou « ne souhaite pas commenter ni intervenir dans cette affaire ».

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères estime pour sa part que ces cas ne sont pas isolés, mais relèvent d’une pratique systémique « présentant des signes de promotion délibérée d’activités économiques illégales » liées aux territoires ukrainiens occupés par la Russie, ainsi que d’un contournement des sanctions, selon son porte-parole Heorhii Tykhyi.

Tykhyi a également indiqué que plusieurs cargaisons de céréales « volées » ont été livrées à Israël. « Je ne peux pas donner de chiffres exacts pour le moment, mais il s’agit de plusieurs navires. C’est un fait. Et nous avons informé Israël de chacun d’eux », a-t-il déclaré, cité par l’agence ukrainienne Ukrinform.

Les autorités israéliennes n’ont pas encore réagi officiellement aux déclarations de Zelensky et de Tykhyi.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy