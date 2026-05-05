« À quelques heures seulement de l’entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l’Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation à mettre fin aux hostilités », déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha

L’Ukraine affirme que 20 personnes ont été tuées et 60 blessées lors des attaques russes dans différentes régions « À quelques heures seulement de l’entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l’Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation à mettre fin aux hostilités », déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

L’Ukraine a affirmé que 20 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées lors d’attaques russes mardi, quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré dans un communiqué sur le réseau social américain X : « À quelques heures seulement de l’entrée en vigueur de la proposition de cessez-le-feu de l’Ukraine, la Russie ne montre aucun signe de préparation à mettre fin aux hostilités. »

« Au lieu de répondre clairement à la suggestion de l’Ukraine, la Russie continue de tuer, de mentir et de nier. »

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un autre communiqué sur X que la Russie avait mené une « attaque aérienne guidée » ciblant des infrastructures civiles dans une ville de Zaporizhzhia, tuant 12 personnes et en blessant 37 autres.

« Les Russes ne montrent aucune retenue dans la destruction de vies humaines », a-t-il affirmé, qualifiant l’attaque de « frappe terroriste absolument cynique ».

« Nous avons besoin du silence face à ce type d’attaques et à toutes les autres, chaque jour, et pas seulement pendant quelques heures pour des ‘célébrations’ », a-t-il ajouté, exhortant la Russie à « forcer » la fin de la guerre.

Par ailleurs, le gouverneur de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a indiqué que trois personnes avaient été tuées et au moins 14 autres blessées lors d’une attaque russe sur la ville de Dnipro.

À Kramatorsk, le nombre de personnes tuées lors d’un bombardement aérien est passé à cinq, selon Vadym Filashkin, gouverneur de Donetsk.

« Le bilan à Kramatorsk est désormais de cinq morts et 12 blessés », a-t-il écrit sur Telegram.

Moscou n’a pas encore commenté les affirmations de Kiev.

Lundi, le ministère russe de la Défense avait annoncé un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai « à l’occasion de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ».

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère précisait que Moscou prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité lors des célébrations et mettait en garde contre une frappe de missiles « massive » si celles-ci étaient perturbées.

Suite à cette annonce, Zelensky a déclaré un cessez-le-feu avec la Russie « à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai » (heure de Kiev), affirmant que « la vie humaine vaut bien plus que n’importe quelle célébration anniversaire ».

Il a ajouté qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à l’Ukraine concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou pendant les célébrations de la Journée de la Victoire en Russie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz