“L’élan soutenu dans le processus de normalisation entre l’Arménie et la Türkiye reflète des dynamiques positives plus larges qui s’installent dans la région”, déclare le bloc européen

L’UE se félicite des pourparlers Türkiye-Arménie sur la restauration de la connectivité ferroviaire “L’élan soutenu dans le processus de normalisation entre l’Arménie et la Türkiye reflète des dynamiques positives plus larges qui s’installent dans la région”, déclare le bloc européen

AA / Bruxelles / Melike Pala

L’Union européenne s’est félicitée mercredi d’une récente rencontre entre la Türkiye et l'Arménie, consacrée à la relance des efforts visant à rétablir la connectivité ferroviaire entre les deux pays.

Dans un communiqué, le bureau de la cheffe de la politique étrangère de l’UE, Kaja Kallas, a indiqué qu’il « se félicite » de la réunion du groupe de travail bilatéral Türkiye-Arménie qui s’est tenue à Kars, dans le nord-est de la Türkiye, pour discuter des progrès concernant le rétablissement des liaisons ferroviaires.

« L’élan soutenu dans le processus de normalisation entre l’Arménie et la Türkiye reflète les dynamiques positives plus larges qui s’installent dans la région, essentielles pour une paix et une stabilité durables. L’UE encourage la pleine normalisation entre les deux pays », ajoute le communiqué.

L’UE a noté qu’une fois opérationnelle, la ligne ferroviaire Kars-Gyumri renforcerait la connectivité régionale et offrirait des « bénéfices concrets » aux populations du Caucase du Sud.

Réaffirmant son engagement dans la région, l’UE a précisé qu’elle reste déterminée à renforcer la connectivité via son Agenda de connectivité transrégionale, la stratégie Global Gateway et le corridor de transport trans-caspien, et a décrit l’Arménie et la Türkiye comme des partenaires clés de ces efforts.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz