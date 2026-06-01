Kaja Kallas estime qu’un éventuel accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran devra être suivi de négociations plus approfondies sur le programme nucléaire iranien et d’autres dossiers sensibles

L’UE se dit prête à contribuer à un éventuel accord entre Washington et Téhéran Kaja Kallas estime qu’un éventuel accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran devra être suivi de négociations plus approfondies sur le programme nucléaire iranien et d’autres dossiers sensibles

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré lundi que le bloc européen était « prêt à contribuer » à un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran, notamment à travers des « opérations maritimes » et des « incitations économiques ».

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, à Islamabad, Kallas a indiqué que l’UE pouvait jouer « un rôle concret » pour garantir la pérennité d’un éventuel accord.

« Je vois un rôle concret pour l’Union européenne afin de rendre tout futur accord durable, que ce soit par le biais d’opérations maritimes, d’incitations économiques favorisant la stabilité à long terme ou d’autres mécanismes », a-t-elle affirmé.

La responsable européenne a également souligné que l’Union européenne était « prête à contribuer à une solution durable et pacifique ».

Selon elle, l’UE dispose de plusieurs atouts, notamment son poids économique, son expertise reconnue dans le domaine nucléaire, ses relations de longue date avec les pays du Golfe ainsi que son dialogue direct avec l’Iran.

Par ailleurs, Kaja Kallas a estimé que tout accord « temporaire » entre Washington et Téhéran devrait être suivi de discussions « plus approfondies » portant sur les stocks nucléaires iraniens ainsi que sur d’autres questions jugées cruciales.

La haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a également salué les efforts de médiation du Pakistan, affirmant qu’ils avaient contribué à éviter à plusieurs reprises un retour à une guerre à grande échelle dans la région.

« Grâce à votre soutien, une fragile ouverture diplomatique existe désormais pour prolonger le cessez-le-feu et rouvrir le détroit d’Ormuz », a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois souligné qu’une stabilité durable nécessiterait des solutions « plus globales » pour résoudre les tensions et les conflits persistants dans la région.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba