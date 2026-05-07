Le compromis européen reporte certaines obligations pour l’IA à haut risque et renforce les règles contre les contenus abusifs générés par intelligence artificielle

L’UE s’accorde pour assouplir certaines règles sur l’IA tout en renforçant les garde-fous Le compromis européen reporte certaines obligations pour l’IA à haut risque et renforce les règles contre les contenus abusifs générés par intelligence artificielle

AA / Genève

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord provisoire visant à simplifier certaines dispositions des règles européennes sur l’intelligence artificielle (IA), tout en renforçant les garde-fous contre certains contenus abusifs générés par IA.

Les négociateurs du Conseil et du Parlement se sont accordés sur plusieurs amendements liés à la mise en œuvre du règlement européen sur l’IA (« AI Act »), dans le cadre du programme plus large de simplification réglementaire de l’Union européenne, selon un communiqué publié jeudi par le Conseil.

L’accord prévoit de repousser jusqu’à 16 mois l’application de certaines obligations concernant les systèmes d’IA dits « à haut risque », afin de laisser davantage de temps à l’élaboration des normes techniques et des outils nécessaires.

Selon le compromis trouvé, les règles applicables aux systèmes d’IA à haut risque autonomes entreront en vigueur le 2 décembre 2027, tandis que les obligations concernant les systèmes à haut risque intégrés dans des produits s’appliqueront à partir du 2 août 2028.

L’accord introduit également une nouvelle interdiction visant les pratiques d’IA impliquant la création de contenus sexuels ou intimes non consentis, ainsi que de contenus pédopornographiques.

Les règles révisées étendent par ailleurs certaines exemptions réglementaires aux entreprises de taille intermédiaire et reportent à août 2027 l’échéance fixée pour la mise en place des « bacs à sable réglementaires » nationaux dédiés à l’IA, des dispositifs permettant de tester certaines technologies dans un cadre supervisé.

Les législateurs européens ont également convenu de réduire de six à trois mois le délai accordé aux fournisseurs pour mettre en œuvre les obligations de transparence concernant les contenus générés par intelligence artificielle.

L’accord provisoire doit désormais être approuvé formellement par le Conseil et le Parlement européen avant d’être soumis à une révision juridique et linguistique, en vue de son adoption définitive par les colégislateurs européens dans les prochaines semaines, selon le communiqué.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy