La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas insiste sur le respect du droit international et appelle Israël à renoncer à l’expansion des colonies

L’UE réunit à Bruxelles l’Alliance globale pour relancer la solution à deux États La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas insiste sur le respect du droit international et appelle Israël à renoncer à l’expansion des colonies

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

L’Union européenne a accueilli ce lundi à Bruxelles une réunion de l’Alliance globale consacrée à la mise en œuvre de la solution à deux États, en présence de partenaires internationaux et régionaux.

« L’Alliance globale est de retour à Bruxelles », a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas lors de son allocution d’ouverture.

Selon elle, cette initiative vise à renforcer les efforts collectifs en faveur d’une solution à deux États fondée sur le droit international.

Kaja Kallas a salué la participation du Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa, du chef du gouvernement norvégien Jonas Gahr Store et du ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud.

Elle a également souligné la présence de responsables des Nations unies et d’anciens responsables, parmi lesquels Nikolay Mladenov, Ramiz Alakbarov et le commissaire général par intérim de l’UNRWA, Christian Saunders.

Les discussions portent sur le renforcement de la coopération en vue de la solution à deux États, la Déclaration de New York servant de cadre de référence, a-t-elle précisé.

Kaja Kallas a insisté sur la nécessité de garantir le respect du droit international, des droits humains et de la responsabilité, ainsi que de protéger la population palestinienne.

La solution à deux États demeure « la seule voie pour que Palestiniens et Israéliens vivent dans la sécurité, la dignité et la paix », a-t-elle affirmé.

Elle a également condamné les actions unilatérales, notamment l’expansion illégale des colonies, estimant qu’elles compromettent cette solution, et a appelé Israël à revenir sur ces mesures.

Enfin, elle a exhorté à la libération des recettes fiscales retenues afin d’assurer le fonctionnement de l’Autorité palestinienne, rappelant que l’Union européenne reste le principal bailleur d’aide extérieure à celle-ci.



* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy