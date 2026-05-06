Face aux tensions sécuritaires et aux violations répétées de son espace aérien, Bruxelles veut s’appuyer sur l’expertise ukrainienne pour bâtir une capacité européenne de drones et d’anti-drones

L’UE lance une alliance avec l’Ukraine pour accélérer la production de drones en Europe Face aux tensions sécuritaires et aux violations répétées de son espace aérien, Bruxelles veut s’appuyer sur l’expertise ukrainienne pour bâtir une capacité européenne de drones et d’anti-drones

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’Union européenne a lancé mardi un appel aux entreprises du secteur de la défense afin de rejoindre une nouvelle alliance industrielle avec l’Ukraine destinée à renforcer la production de drones et de systèmes anti-drones en Europe.

Dans un communiqué publié le 5 mai, la Commission européenne a indiqué que cette « Alliance UE-Ukraine sur les drones » réunira fabricants, innovateurs, start-up, utilisateurs finaux et acteurs industriels issus de l’UE, de l’Ukraine ainsi que des pays de l’Espace économique européen, dont la Norvège, la Suisse et l’Islande.

L’objectif affiché est de contribuer à la construction d’une capacité européenne « complète » dans les domaines des drones et de la lutte anti-drones, désormais considérés comme prioritaires dans la stratégie de défense du bloc européen.

Bruxelles invite les entreprises disposant d’une expérience reconnue dans les écosystèmes de drones militaires et de systèmes anti-drones à déposer leur candidature avant le 25 mai afin de participer à la création du premier conseil de direction de l’alliance.

Une priorité stratégique pour l’Europe

La Commission européenne souligne que les « violations répétées » de l’espace aérien de plusieurs États membres ont mis en évidence l’urgence de développer des capacités européennes « flexibles, agiles et technologiquement avancées » pour contrer les drones.

Le projet s’inscrit dans la « Feuille de route Défense 2030 », qui identifie les drones et systèmes anti-drones comme un domaine prioritaire face à l’évolution des menaces sécuritaires.

Face à la guerre en Ukraine, à la pression militaire russe et aux interrogations sur un possible désengagement américain en Europe, plusieurs États membres accélèrent leurs investissements dans ces technologies devenues centrales dans les conflits modernes en raison de leur coût réduit et de leur efficacité croissante.

L’expertise ukrainienne au cœur du projet

La Commission européenne entend s’appuyer sur l’expérience acquise par l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie, notamment dans le développement rapide de systèmes innovants et de capacités de production adaptables.

Bruxelles estime que le modèle ukrainien, fondé sur un lien étroit entre recherche, innovation et production industrielle, constitue une référence pour renforcer l’autonomie stratégique européenne.

L’alliance doit fonctionner en coordination avec les initiatives déjà engagées par les États membres, notamment l’Allemagne, qui a récemment renforcé sa coopération militaire avec Kiev dans le domaine des drones.

À la mi-avril, le chancelier Friedrich Merz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avaient annoncé un partenariat stratégique incluant le développement conjoint de drones et de systèmes de défense associés.

Vers un « mur de drones » européen

Cette initiative s’intègre dans un projet plus large de l’UE visant à bâtir un système européen intégré de défense anti-drones, baptisé « mur de drones ».

Selon la Commission, ce dispositif devrait commencer à être opérationnel d’ici fin 2026, avec une pleine capacité attendue en 2027.

À travers cette alliance, Bruxelles cherche également à structurer une base industrielle européenne capable de produire rapidement et à grande échelle des équipements considérés comme essentiels dans les conflits contemporains.​​​​​​​