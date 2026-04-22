L’UE approuve un prêt de 90 milliards d'euros à l’Ukraine et des sanctions contre la Russie après levée du veto hongrois Les mesures devraient être formellement adoptées après le soutien des États membres

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

L’Union européenne a approuvé mercredi un plan de prêt de 90 milliards d’euros (plus de 105 milliards de dollars) pour l’Ukraine ainsi que sa 20ᵉ série de sanctions contre la Russie, après que la Hongrie a levé son opposition à ces deux mesures.

Les décisions ont été approuvées par les ambassadeurs des 27 États membres du bloc et devraient être confirmées officiellement par une procédure écrite jeudi, selon EFE, citant des sources européennes.

La Hongrie, dirigée par le Premier ministre sortant Viktor Orban, avait précédemment bloqué cette aide financière malgré un accord conclu en décembre dernier.

L’opposition de Budapest faisait suite à l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle des dégâts causés par une attaque russe avaient perturbé le transit de pétrole via un pipeline clé, entraînant des accusations selon lesquelles Kiev entraverait effectivement le flux de pétrole russe.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz