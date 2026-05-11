Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont également discuté de mesures commerciales liées aux occupants israéliens en Cisjordanie, selon la cheffe de la diplomatie du bloc

L’UE accepte de lever les sanctions visant les ministres de l’Intérieur et de la Défense de la Syrie Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont également discuté de mesures commerciales liées aux occupants israéliens en Cisjordanie, selon la cheffe de la diplomatie du bloc

AA / Bruxelles / Melike Pala

L’Union européenne a accepté de lever les sanctions visant les ministres syrien de l’Intérieur et de la Défense dans le cadre d’un changement de politique plus large à l’égard de Damas, a déclaré lundi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

« Nous avons également convenu de lever les sanctions contre les ministres de l’Intérieur et de la Défense de la Syrie », a déclaré Kallas aux journalistes à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles, ajoutant que cette décision est liée aux efforts visant à réinitialiser les relations et à soutenir la transition politique dans le pays après des années de suspension sous l’ère Bachar al-Assad.

Les ministres de l’UE ont également convenu de reprendre pleinement l’accord de coopération UE-Syrie, auparavant partiellement suspendu, et de lancer plus tard dans la journée un dialogue politique de haut niveau avec les autorités syriennes.

Elle a indiqué que l’UE se prépare à « avancer de manière anticipée » (frontload) la coopération en matière de sécurité et de défense dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte de tensions régionales croissantes, avertissant que la situation reste fragile après les récents développements impliquant l’Iran.

Les ministres ont également discuté du renforcement de la mission navale européenne Aspides, qui vise à soutenir la sécurité maritime et la liberté de navigation, ainsi que de sa contribution potentielle à des efforts maritimes internationaux plus larges.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont aussi évoqué des mesures commerciales liées aux occupants israéliens en Cisjordanie, plusieurs États membres appelant à de nouvelles étapes, a déclaré Kallas.

Elle a ajouté que la Commission européenne poursuivra ses travaux sur d’éventuelles propositions dans ce domaine.

Concernant l’Ukraine, Kallas a indiqué que les ministres ont évalué l’évolution de la situation sur le champ de bataille, affirmant que l’Ukraine est dans une « bien meilleure position qu’il y a un an ».

Elle a précisé que les ministres ont discuté de garanties de sécurité en cas de trêve, incluant des capacités renforcées de surveillance par satellite, tout en soulignant que toute future négociation de paix doit être coordonnée avec Kyiv.

Les ministres ont également discuté du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, Kallas mettant en avant ce qu’elle a qualifié de « progrès de réforme remarquables » réalisés dans des circonstances difficiles.

« Il y a désormais un nouvel élan, et nous devons l’utiliser pour faire avancer la trajectoire de l’Ukraine vers l’UE. Cela signifie ouvrir tous les clusters de négociation avant l’été », a-t-elle déclaré.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh