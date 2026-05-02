- « Cet ajustement souligne la nécessité pour l’Europe de continuer à investir davantage dans la défense », selon une porte-parole

L’OTAN affirme travailler avec les États-Unis pour comprendre les détails du retrait des troupes en Allemagne - « Cet ajustement souligne la nécessité pour l’Europe de continuer à investir davantage dans la défense », selon une porte-parole

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

L’OTAN a indiqué samedi travailler avec Washington afin de comprendre la décision des États-Unis de retirer des troupes d’Allemagne.

« Nous travaillons avec les États-Unis pour comprendre les détails de leur décision concernant le dispositif militaire en Allemagne », a déclaré la porte-parole Allison Hart sur la plateforme sociale américaine X.

Elle a ajouté que cet « ajustement souligne la nécessité pour l’Europe de continuer à investir davantage dans la défense et d’assumer une part plus importante de la responsabilité » en matière de sécurité commune.

« Nous restons confiants dans notre capacité à assurer notre dissuasion et notre défense, alors que cette évolution vers une Europe plus forte au sein d’une OTAN renforcée se poursuit », a ajouté Hart.

Le chef du Pentagone a ordonné le retrait d’environ 5 000 soldats d’Allemagne, a indiqué vendredi un porte-parole du département de la Défense.

Plus tôt cette semaine, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis évaluaient une possible réduction de leur présence militaire en Allemagne, dans un contexte de tensions au sein de l’OTAN liées à sa guerre contre l’Iran.

Ces propos interviennent après que le chancelier allemand Friedrich Merz a critiqué lundi les États-Unis pour l’absence de stratégie de sortie du conflit avec l’Iran, affirmant que les Américains étaient « humiliés » par le régime iranien lors des négociations.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba