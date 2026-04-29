L’audit du ministère de la Défense met en évidence des éléments d’abus de pouvoir de la part d’Omerov, homme d’affaires sanctionné dans l’affaire Midas

L’organe ukrainien de lutte contre la corruption demande la destitution d'Omerov, secrétaire du Conseil de sécurité L’audit du ministère de la Défense met en évidence des éléments d’abus de pouvoir de la part d’Omerov, homme d’affaires sanctionné dans l’affaire Midas

AA / Moscou / Elena Teslova

L'organe ukrainien de lutte contre la corruption a demandé mercredi le renvoi immédiat de Rustem Omerov du poste de secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense du pays, à la suite de nouvelles allégations dans le cadre de ce qu’on appelle « l’affaire Midas ».

Dans un communiqué, le Conseil public anti-corruption du ministère de la Défense a également demandé de lancer une nationalisation partielle et un audit de l’entreprise de défense Fire Point, après la publication dans les médias de documents liés à l’affaire Midas.

Le département d’audit du ministère a déclaré qu’après l’apparition de preuves « non vérifiées mais substantielles » concernant les liens entre Omerov, l’homme d’affaires sanctionné Timur Mindich et Fire Point, ils considèrent Mindich comme le propriétaire de facto ou l’un des bénéficiaires de l’entreprise.

Le département a ajouté que, lorsque cela sera confirmé juridiquement, Fire Point perdra totalement la capacité de fournir ses produits aux Forces de défense ukrainiennes en raison de la présence de Mindich sur les listes de sanctions.

« Nous interprétons les actions de Rustem Omerov comme présentant des signes d’abus de pouvoir. Nous interprétons les actions de Timur Mindich comme présentant des signes d’abus d’influence », a-t-il été précisé.

L’affaire, surnommée Opération Midas, a été annoncée le 10 novembre dernier par le Bureau national anti-corruption d’Ukraine et le Bureau spécialisé du procureur anti-corruption. Elle concerne un prétendu système de corruption et de blanchiment d’argent à grande échelle dans le secteur de l’énergie, les enquêteurs rapportant au moins 100 millions de dollars de fonds blanchis.

Des perquisitions ont été menées dans les bureaux de Mindich, de l’ancien ministre de la Justice Herman Halushchenko et de la société Energoatom. Le NABU a publié des fragments de mille heures d’enregistrements détaillant des schémas de corruption et a déposé des accusations le 11 novembre, identifiant Mindich comme chef d’une organisation criminelle et impliquant d’autres personnalités de haut niveau.

Selon les rapports, Mindich a quitté l’Ukraine pour Israël quelques heures avant les perquisitions. Le ministère de l’Intérieur ukrainien l’a ensuite inscrit sur la liste des personnes recherchées.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz