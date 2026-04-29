L’ONU continue de suivre de très près les derniers développements, qu’il s’agisse d’attaques d'occupants israéliens ou d’opérations de sécurité israéliennes », déclare le porte-parole

L’ONU tire la sonnette d’alarme sur la situation « intolérable » en Cisjordanie occupée L’ONU continue de suivre de très près les derniers développements, qu’il s’agisse d’attaques d'occupants israéliens ou d’opérations de sécurité israéliennes », déclare le porte-parole

AA / Washington / Diyar Guldogan

L’ONU a exprimé mercredi son inquiétude face à l’escalade des tensions et de la violence en Cisjordanie occupée, qualifiant la situation « d’intolérable ».

« Je souhaite également vous dire que nous continuons à suivre de très près les derniers développements en Cisjordanie, qu’il s’agisse d’attaques d'occupants israéliens ou d’opérations de sécurité israéliennes », a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric aux journalistes.

« La situation en Cisjordanie n’est pas seulement préoccupante, elle est intolérable », a-t-il ajouté.

Il a souligné que de telles activités vont à l’encontre des obligations d’Israël en vertu du droit international, en particulier en ce qui concerne sa « présence continue illégale » dans le territoire palestinien occupé.

« Elles sapent également l’Autorité palestinienne », a-t-il ajouté.

Ses déclarations interviennent après qu’Israël a approuvé mercredi la construction de 126 unités d'occupants illégales à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz