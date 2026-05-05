L’ONU se félicite du cessez-le-feu annoncé par l’Ukraine et la Russie Antonio Guterres « se réjouit de leur mise en œuvre réussie », selon un porte-parole

AA / Canada / Merve Aydogan

L’ONU s’est félicitée mardi de l’annonce récente d’un cessez-le-feu par l’Ukraine et la Russie.

Répondant à une question sur l’annonce de cessez-le-feu par Kiev et Moscou, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré dans un communiqué : « Nous saluons le cessez-le-feu unilatéral annoncé par l’Ukraine, devant commencer dans la nuit du 5 au 6 mai, ainsi que celui de la Fédération de Russie, prévu pour les 8 et 9 mai. »

« Le Secrétaire général se réjouit de leur mise en œuvre réussie et réitère son appel à un cessez-le-feu complet, immédiat, inconditionnel et durable, conduisant à une paix juste, globale et durable, conformément à la Charte des Nations unies, au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU. »

Lundi, le ministère russe de la Défense avait annoncé un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai « à l’occasion de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ». Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère indiquait que Moscou prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité lors des célébrations et mettait en garde contre une frappe de missiles « massive » si celles-ci étaient perturbées.

Suite à cette annonce, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré un cessez-le-feu avec la Russie à partir de minuit à Kiev, affirmant : « La vie humaine vaut bien plus que n’importe quelle célébration anniversaire. » Il a ajouté qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à l’Ukraine concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou pendant les célébrations de la Journée de la Victoire en Russie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz