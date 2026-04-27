L’ONU salue l’arrestation d’un officier de l’ère Assad comme « un moment important de responsabilité » pour la Syrie

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Ainsi, l’ONU a salué lundi l’arrestation d’Amjad Youssef, un officier de l’époque de Bachar al-Assad, lié au massacre de Tadamon en 2013 en Syrie, qualifiant cet événement de « moment important de responsabilité pour le pays ».

Par ailleurs, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué lors d’une conférence de presse que Claudio Cordone, envoyé spécial adjoint pour la Syrie, a conclu sa visite dans le pays, où il a décrit l’arrestation de Youssef comme « un moment important de responsabilité pour le pays ».

En outre, « nous saluons tous les efforts et mesures visant à garantir la responsabilité de tous ceux qui sont responsables de crimes internationaux potentiellement commis en Syrie, dans le but de placer les victimes et leurs familles au cœur de la justice », a déclaré Dujarric.

Enfin, il a souligné que la justice transitionnelle « nécessite une stratégie globale ancrée dans un cadre juridique visant à atteindre la vérité, la responsabilité, la réconciliation, les réparations et la non-répétition », ajoutant que « les communautés affectées doivent également avoir une véritable voix dans l’élaboration d’une stratégie sérieuse de justice transitionnelle ».