« Chacun doit respecter ses obligations en vertu du droit international », a déclaré l’ONU, appelant toutes les parties à se conformer au droit international et à faciliter un meilleur accès humanitaire

L’ONU juge « extrêmement préoccupante » l’interception par Israël de la flottille en route pour Gaza « Chacun doit respecter ses obligations en vertu du droit international », a déclaré l’ONU, appelant toutes les parties à se conformer au droit international et à faciliter un meilleur accès humanitaire

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

L’ONU a exprimé jeudi sa préoccupation après l’interception par Israël de la Flottille mondiale Sumud en haute mer, appelant toutes les parties à respecter le droit international et à garantir un meilleur accès humanitaire.

« La manière dont cette opération a été menée est extrêmement préoccupante. Chacun doit respecter ses obligations en vertu du droit international », a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric.

Il a ajouté : « Nous ne voulons pas que quelqu’un soit blessé, mais soyons clairs, la solution passe par un meilleur accès humanitaire. »

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, la marine a intercepté et saisi plus de 20 navires de la flottille en Méditerranée et arrêté environ 175 activistes à bord.

L’opération a eu lieu près de l’île grecque de Crète, à plus de 1 000 km d’Israël.

La flottille, partie il y a deux semaines de Sicile, transportait de l’aide humanitaire et comptait 58 navires visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Israël impose un blocus sur Gaza depuis 2007, une situation qui place ses 2,4 millions d’habitants au bord de la famine.

Depuis octobre 2023, une offensive israélienne a également causé plus de 72 000 morts et 172 000 blessés dans le territoire.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir