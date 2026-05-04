« Les Casques bleus ne doivent jamais être pris pour cible, et leur sûreté ainsi que leur sécurité doivent être garanties en toutes circonstances », affirme un porte-parole

L’ONU fait état de « frappes aériennes intensives » au Liban par les forces israéliennes « Les Casques bleus ne doivent jamais être pris pour cible, et leur sûreté ainsi que leur sécurité doivent être garanties en toutes circonstances », affirme un porte-parole

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’Organisation des Nations unies a souligné lundi la situation « volatile » au Liban, faisant état d’une intensification de l’activité militaire israélienne dans le sud du pays au cours du week-end.

Ainsi, « au cours du week-end, la FINUL a observé une activité intensive de l’armée israélienne, notamment de vastes frappes aériennes à proximité de plusieurs villages du sud, ainsi que la poursuite d’opérations navales au large de Naqoura », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

Par ailleurs, Dujarric a précisé que vendredi, des chars israéliens ont bloqué des routes lors de patrouilles de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) près d’Al Bayyadah, limitant ainsi la liberté de mouvement des Casques bleus.

De plus, il a indiqué que des « tirs de mitrailleuse des forces israéliennes ont touché une position de la FINUL près d’At-Tiri, dans le district de Bint Jbeil, un projectile ayant atteint un véhicule à l’intérieur du camp ».

Enfin, il a rappelé que « les Casques bleus ne doivent jamais être pris pour cible, et leur sûreté ainsi que leur sécurité doivent être garanties à tout moment ».

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba