Le droit international prévoit la liberté de navigation en haute mer et n’autorise pas l’interception de navires civils étrangers, déclare le porte-parole du bureau des droits à Anadolu

L’ONU exhorte Israël à acheminer « par tous les moyens » une aide vitale à Gaza Le droit international prévoit la liberté de navigation en haute mer et n’autorise pas l’interception de navires civils étrangers, déclare le porte-parole du bureau des droits à Anadolu

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

L’ONU a exhorté vendredi Israël à permettre l’acheminement par tous les moyens d’une aide vitale à Gaza, soulignant que le droit international « n’autorise pas l’interception de navires civils étrangers » en haute mer, alors que les forces israéliennes ont saisi une nouvelle flottille traversant les eaux internationales.

« Ce n’est pas la première fois qu’Israël intercepte des navires civils désarmés se dirigeant vers Gaza, en haute mer », a déclaré le porte-parole Thameen Al-Kheetan à Anadolu dans un communiqué.

« Le droit international prévoit la liberté de navigation en haute mer et n’autorise l’interception de navires civils étrangers que dans un ensemble très limité de circonstances », a-t-il ajouté.

Il a appelé Israël à s’assurer que toute utilisation de la force, le traitement et les conditions de détention des personnes en garde à vue « soient pleinement conformes au droit international » et respectent les garanties de procédure, y compris le droit de contester la légalité de la détention.

Le porte-parole a également rappelé les obligations d’Israël en tant que puissance occupante.

« En tant que puissance occupante, Israël doit garantir la fourniture de nourriture, de médicaments et d’autres biens essentiels à la survie de la population civile dans toute la mesure de ses moyens, et convenir et faciliter l’entrée d’une aide humanitaire impartiale, délivrée rapidement et sans entrave », a-t-il déclaré, en se référant aux ordres de la Cour internationale de justice.

Il a exhorté Israël à « lever d’urgence le blocus de Gaza et permettre l’entrée de matériel vital par tous les moyens possibles ».

Cette semaine, les forces navales israéliennes ont intercepté et saisi plus de 20 bateaux de la Flottille mondiale Sumud, un convoi de plus de 50 navires, et ont également détenu certains activistes à bord. L’attaque a eu lieu près de l’île grecque de Crète, à plusieurs centaines de milles nautiques (plus de 1 000 km) d’Israël.

Les premiers navires de la flottille, transportant des fournitures, avaient quitté Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale est partie de l’île italienne de Sicile le 26 avril, visant à briser le blocus imposé par Israël à Gaza depuis plusieurs années.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine. Il a lancé en octobre 2023 une offensive brutale de deux ans sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts et détruisant le territoire.

Malgré un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre dernier, Gaza reste dans une situation humanitaire désastreuse.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz