- « António Guterres rappelle que les civils, y compris les journalistes, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances », a indiqué le porte-parole onusien, Stéphane Dujarric

L’ONU condamne la mort d’une journaliste au Liban et réclame une enquête - « António Guterres rappelle que les civils, y compris les journalistes, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances », a indiqué le porte-parole onusien, Stéphane Dujarric

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’ONU a condamné jeudi le ciblage d’un groupe de journalistes par Israël dans la localité de Tayri, dans le sud du Liban, une attaque qui a coûté la vie à la journaliste Amal Khalil et blessé sa collègue Zeinab Faraj.

« Nous condamnons la mort de la journaliste libanaise Amal Khalil lors d’une frappe aérienne israélienne signalée à Tayri, dans le sud du Liban, survenue hier », a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric lors d’une conférence de presse.

Présentant ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, il a également exprimé l’espoir de l’ONU d’un « rétablissement complet et rapide » pour Zeinab Faraj.

Selon lui, les forces de maintien de la paix de l’ONU ont participé à des efforts de déconfliction avec l’armée israélienne afin de « faciliter l’accès de la Croix-Rouge libanaise pour venir en aide à la journaliste blessée ».

« Le secrétaire général rappelle que les civils, y compris les journalistes, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances », a-t-il ajouté, précisant qu’António Guterres a appelé à « une enquête rapide et impartiale sur ce meurtre visant des civils et sur toute entrave à l’aide ou violation du droit international humanitaire ».

« Il réitère que les journalistes doivent pouvoir exercer leurs fonctions essentielles sans craindre d’ingérence, de harcèlement ou pire », a encore déclaré Stéphane Dujarric.

Plus de 2 200 personnes ont été tuées et plus d’un million déplacées par l’intensification des frappes israéliennes au Liban depuis le 2 mars, peu après le déclenchement d’une guerre contre l’Iran impliquant les États-Unis et Israël. Les attaques se poursuivent malgré un cessez-le-feu de dix jours, négocié par Washington entre Israël et le Liban et entré en vigueur le 16 avril.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme