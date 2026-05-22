« Nous devons prendre les devants face à cette épidémie d'Ebola », déclare le responsable des opérations humanitaires de l'ONU

L’ONU alloue jusqu’à 60 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale « Nous devons prendre les devants face à cette épidémie d'Ebola », déclare le responsable des opérations humanitaires de l'ONU

AA / Washington / Diyar Guldogan

L’ONU débloque jusqu’à 60 millions de dollars d’aide d’urgence pour lutter contre une flambée croissante d’Ebola en Afrique centrale, a annoncé vendredi le chef des secours humanitaires, Tom Fletcher.

« Nous devons prendre de l’avance sur cette flambée d’Ebola. Aujourd’hui, j’alloue jusqu’à 60 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence des Nations unies afin d’accélérer la réponse en République démocratique du Congo et dans l’ensemble de la région », a déclaré Fletcher dans un communiqué.

Fletcher a indiqué que la réponse humanitaire est dirigée par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Le contexte épidémiologique est difficile : il n’existe pas encore de vaccins ni de traitements homologués contre la souche Bundibugyo », a-t-il ajouté.

L’épidémie actuelle d’Ebola est provoquée par la souche Bundibugyo du virus, contrairement à de nombreuses flambées précédentes liées à la souche Zaïre. Il n’existe actuellement aucun vaccin ni traitement approuvé contre cette souche.

Fletcher a averti que l’épidémie se propage dans certains des environnements humanitaires « les plus difficiles » au monde, où les conflits armés et les déplacements massifs de civils compliquent les efforts de confinement. Les agences humanitaires cherchent à obtenir un accès sécurisé aux communautés touchées, y compris dans des zones contrôlées par des groupes armés.

« Nous appliquons les leçons tirées des précédentes flambées. Le confinement dépend d’une action rapide et coordonnée au niveau communautaire. Nous avons besoin d’une forte communication avec les gouvernements ainsi que de systèmes efficaces d’alerte précoce et de détection dans les pays touchés », a-t-il déclaré.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a qualifié vendredi la flambée d’Ebola en République démocratique du Congo de « profondément préoccupante », avertissant que l’ampleur de l’épidémie est probablement bien supérieure aux chiffres confirmés.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani