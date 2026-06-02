L’ONU alerte sur un risque de débordement de la guerre en Ukraine après l’incident de drone en Roumanie « La trajectoire actuelle doit changer », déclare Kayoko Gotoh

L’ONU a réitéré lundi ses mises en garde contre le « risque de débordement » de la guerre en Ukraine après qu’un drone identifié par les autorités roumaines comme étant russe s’est écrasé sur un immeuble résidentiel de la ville de Galați, dans le sud-est de la Roumanie, faisant deux blessés.

« Vendredi dernier, un incident dangereux a concrétisé nos avertissements répétés concernant le risque de débordement de la guerre », a déclaré Kayoko Gotoh, directrice de la division Europe et Asie centrale des départements des affaires politiques et de consolidation de la paix ainsi que des opérations de paix de l’ONU, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

Elle a indiqué que, dans la nuit du 28 au 29 mai, « un drone armé a explosé au dernier étage d’un immeuble résidentiel de dix étages dans la ville roumaine de Galați, blessant deux habitants, une femme et un enfant ».

Soulignant qu’il ne s’agissait pas de la première violation signalée de l’espace aérien roumain par un drone armé depuis le début de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine, Gotoh a estimé que cet incident s’inscrivait dans « une tendance préoccupante d’incursions de drones dans les espaces aériens et les eaux territoriales des pays frontaliers de l’Ukraine ou de la Fédération de Russie ».

« Les Nations unies condamnent fermement toutes les attaques visant des civils et des infrastructures civiles », a-t-elle affirmé.

« De telles attaques, où qu’elles se produisent, violent le droit international humanitaire et doivent cesser immédiatement. Les civils doivent être protégés en permanence », a-t-elle ajouté.

Mettant en garde contre les risques d’escalade, elle a rappelé que « la dangereuse trajectoire d’escalade et d’intensification que nous observons aujourd’hui risque d’échapper à tout contrôle ». « La trajectoire actuelle doit changer », a-t-elle insisté.

Elle a également souligné que « le risque d’erreur de calcul est particulièrement dangereux pour la sécurité des installations nucléaires », jugeant que « les attaques contre les sites nucléaires sont irresponsables et inacceptables ».

Kayoko Gotoh a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d’aggraver la situation, plaidant pour une reprise immédiate du « dialogue et des négociations » afin de créer les conditions d’une paix durable en Ukraine.

« Une paix qui contribue à un environnement régional et international plus stable », a-t-elle ajouté.

De son côté, l’ambassadeur russe auprès de l’ONU, Vassili Nebenzia, a accusé la Roumanie d’avoir formulé des « accusations partiales ».

« Il est regrettable que la Roumanie n’ait fourni aucune donnée objective à la partie russe et qu’elle ait immédiatement commencé à appliquer l’agenda politique de ses partenaires les plus influents », a-t-il déclaré.

Selon lui, « les russophobes occidentaux créent essentiellement de nouveaux prétextes pour resserrer leurs rangs contre la Russie et maintenir la discipline du bloc, notamment en encourageant la poursuite du soutien militaire au régime de Zelensky ».

La ministre roumaine des Affaires étrangères, Luminița Odobescu, présente à la réunion du Conseil de sécurité, a condamné « ce comportement irresponsable et les intrusions répétées de véhicules russes sur notre territoire souverain, quelle que soit leur destination initiale ».

« Cet incident récent est extrêmement préoccupant, car il révèle une tendance croissante aux frappes indiscriminées de drones blessant des civils au-delà de la frontière. Un tel comportement est inacceptable au regard de la Charte des Nations unies et du droit international », a-t-elle déclaré.

Selon les autorités roumaines, un drone russe a percuté vendredi à l’aube un immeuble résidentiel de dix étages, provoquant une explosion et un incendie qui ont fait deux blessés.

Le président russe Vladimir Poutine a demandé à la Roumanie de mener une enquête sur l’incident. Il a rappelé que des drones ukrainiens avaient déjà pénétré dans les espaces aériens de la Finlande, de la Pologne et des États baltes, entraînant dans un premier temps des accusations contre Moscou avant que les enquêtes ne débouchent sur d’autres conclusions.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani