- Les Nations unies évoquent une escalade majeure après la mort d’au moins huit personnes, dont des enfants, dans des frappes israéliennes au sud du Liban

L’ONU alerte sur les frappes israéliennes les plus intenses au Liban depuis le cessez-le-feu - Les Nations unies évoquent une escalade majeure après la mort d’au moins huit personnes, dont des enfants, dans des frappes israéliennes au sud du Liban

AA / Washington

L’ONU a exprimé ce jeudi sa profonde inquiétude face à l’intensification des frappes israéliennes au Liban, après la mort d’au moins huit personnes, dont des enfants, et de nouveaux déplacements de population dans le sud du pays.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes que l’organisation était « profondément préoccupée par l’escalade des hostilités » ainsi que par les frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth et l’intensification des attaques dans le sud et l’est du Liban.

« Nous appelons une nouvelle fois toutes les parties à respecter la cessation des hostilités et à mettre fin à toute nouvelle attaque », a déclaré Dujarric.

« Nous réitérons que les civils et les infrastructures civiles ne doivent jamais être pris pour cible. Nous condamnons les pertes de vies civiles. »

Selon l’Agence nationale d’information libanaise (NNA), au moins huit personnes ont été tuées tôt jeudi, pendant les célébrations musulmanes de l’Aïd al-Adha.

Six membres d’une même famille, dont des enfants, ont été tués dans une frappe de drone visant un véhicule sur l’autoroute d’Adloun, dans le district de Zahrani, tandis que deux autres personnes ont péri dans une frappe distincte contre une moto dans la ville méridionale de Tyr.

Une autre frappe a visé un appartement résidentiel à l’est de Saïda, faisant des morts et des blessés, sans qu’un bilan officiel ne soit immédiatement disponible.

Ces attaques sont intervenues un jour après que l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation pour les zones situées au sud du fleuve Zahrani, affirmant vouloir viser des positions du Hezbollah.

Dujarric a indiqué que la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) avait enregistré mercredi environ 670 trajectoires de projectiles, soit le nombre le plus élevé depuis l’entrée en vigueur, le 17 avril, de la cessation des hostilités négociée sous médiation américaine.

Il a ajouté que la FINUL avait observé une intense activité militaire israélienne, comprenant des frappes aériennes, des mouvements de véhicules blindés, des opérations de génie militaire ainsi que des informations faisant état d’incursions terrestres au nord du fleuve Litani.

La coordinatrice spéciale de l’ONU pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, et le commandant de la FINUL, le général Aroldo Lazaro, poursuivent leurs contacts avec les parties afin de favoriser une désescalade et la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, a ajouté Dujarric.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a par ailleurs averti que les nouveaux ordres d’évacuation émis en l’espace de 48 heures avaient affecté des centaines de milliers de personnes au sud du fleuve Zahrani, notamment des habitants de Tyr et de Nabatiyé.

« Des familles sont une nouvelle fois contraintes de fuir leurs foyers dans des conditions intolérables pour tout être humain », a déclaré Dujarric, ajoutant que les centres d’hébergement collectifs de Tyr et de Saïda seraient désormais saturés.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy