Antonio Guterres réitère son appel à un cessez-le-feu « immédiat, total, inconditionnel et durable »

L’ONU accueille favorablement le cessez-le-feu Russie-Ukraine et l’échange de prisonniers annoncé par Trump Antonio Guterres réitère son appel à un cessez-le-feu « immédiat, total, inconditionnel et durable »

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

L’ONU a accueilli samedi favorablement l’annonce récente du président américain Donald Trump d’un cessez-le-feu de trois jours, du 9 au 11 mai, et d’un plan d’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie.

« Je me réjouis de l’annonce d’un cessez-le-feu et du projet d’échange à grande échelle de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

« Je salue les efforts des États-Unis pour faciliter cet accord et en soutiens pleinement la mise en œuvre », a écrit Guterres dans un message publié sur la plateforme américaine X.

« Je réitère mon appel à un cessez-le-feu immédiat, total, inconditionnel et durable, comme première étape vers une paix juste, durable et globale, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. »

Vendredi, Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social que la Russie et l’Ukraine avaient accepté la trêve de trois jours ainsi qu’un échange de prisonniers de 1 000 contre 1 000.

« Espérons que ce soit le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et âprement disputée. Les négociations se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous nous rapprochons un peu plus chaque jour », a-t-il ajouté.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz