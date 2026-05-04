« Notre position reste inchangée : le détroit d’Ormuz doit être rouvert », affirme le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric

L’ONU évoque un soutien croissant à un corridor humanitaire dans le détroit d’Ormuz « Notre position reste inchangée : le détroit d’Ormuz doit être rouvert », affirme le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’Organisation des Nations unies a indiqué lundi qu’un nombre croissant de pays soutient la mise en place d’un mécanisme de corridor humanitaire à travers le détroit d’Ormuz, afin de prévenir une grave crise de sécurité alimentaire.

Ainsi, faisant le point sur les travaux de Jorge Moreira da Silva, directeur exécutif du Bureau des services de partenariats de l’ONU, qui dirige le groupe de travail de l’organisation sur le détroit d’Ormuz, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué lors d’un point de presse que la mission de ce dernier, annoncée la semaine dernière, a été reportée.

Cependant, « il poursuivra cette semaine à New York des consultations avec des interlocuteurs clés sur un mécanisme de corridor humanitaire », a précisé Dujarric, ajoutant : « Un nombre croissant de pays soutient la création d’un tel mécanisme pour prévenir une crise majeure de sécurité alimentaire. »

Par ailleurs, il a réaffirmé la position constante de l’ONU concernant le détroit d’Ormuz, déclarant : « Notre position reste inchangée : le détroit d’Ormuz doit être rouvert. »

Enfin, il a insisté : « La liberté de navigation doit être rétablie. Nous devons revenir à une pratique séculaire, relevant du droit coutumier, qui est la liberté de navigation dans ces eaux. »



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba