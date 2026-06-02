L’agence onusienne affirme que ces attaques ont tué 128 travailleurs de la santé et blessé 332 autres, aggravant la pression sur un système de santé déjà fortement éprouvé

L’OMS vérifie 190 attaques contre les soins de santé au Liban en trois mois L’agence onusienne affirme que ces attaques ont tué 128 travailleurs de la santé et blessé 332 autres, aggravant la pression sur un système de santé déjà fortement éprouvé

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi avoir vérifié 190 attaques contre des établissements de santé et du personnel médical au Liban au cours des trois derniers mois, avertissant que le système de santé du pays subit une pression croissante dans un contexte d’escalade des violences.

Le représentant de l’OMS au Liban, Abdinasir Abubakar, a déclaré à des journalistes à Genève que plus de 3 400 personnes ont été tuées et près de 10 400 blessées depuis le début de la dernière escalade israélienne en mars.

« Ces derniers mois ont été parmi les plus meurtriers pour le Liban depuis le début du conflit en octobre 2023 », a-t-il affirmé.

Selon lui, les attaques contre les infrastructures et le personnel de santé ont causé la mort de 128 travailleurs de la santé et blessé 332 autres.

« Ces attaques ne se contentent pas de tuer et de mutiler, elles privent également la population des services de santé dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin », a souligné Abubakar.

D’après l’OMS, environ 130 000 personnes vivent actuellement dans des abris après avoir fui les combats, un chiffre qui pourrait augmenter à la suite des récents ordres d’évacuation israéliens visant certains secteurs de la banlieue sud de Beyrouth.

Abubakar a précisé que 17 hôpitaux ont été partiellement endommagés, tandis que trois hôpitaux et 42 centres de soins de santé primaires restent fermés.

Il a également évoqué une attaque contre l’hôpital Jabal Amel survenue lundi et toujours en cours de vérification. Selon les premières informations du ministère libanais de la Santé, au moins 86 personnes, dont des membres du personnel soignant, ont été blessées et plusieurs parties de l’établissement, notamment les services des urgences et de soins intensifs, ont été endommagées.

« Nous avons besoin que ces attaques cessent et que les soins de santé soient activement protégés », a déclaré le responsable de l’OMS, appelant à un financement durable, à un accès humanitaire sans entrave et à un cessez-le-feu permanent.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani