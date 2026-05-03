- Avant le cessez-le-feu d’octobre 2025, Israël occupait 53 % de la bande de Gaza, selon la radio de l’armée israélienne

L’occupation israélienne de la bande de Gaza s’étend à 59 % malgré la trêve, selon un rapport - Avant le cessez-le-feu d’octobre 2025, Israël occupait 53 % de la bande de Gaza, selon la radio de l’armée israélienne

AA/Istanbul/Zein Khalil

Les forces israéliennes ont étendu leur occupation à 59 % de la bande de Gaza et se préparent à une éventuelle reprise de ce que des responsables militaires israéliens décrivent comme une campagne contre le Hamas dans l’enclave palestinienne, rapporte dimanche la radio de l’armée israélienne.

Avant le cessez-le-feu d’octobre 2025, Israël contrôlait 53 % du territoire, précise la radio. De son côté, le mouvement palestinien Hamas affirme que l’armée israélienne occupe désormais plus de 60 % de l’enclave côtière.

Des hauts responsables militaires israéliens « font pression pour une reprise des combats à Gaza et estiment que le meilleur moment pour vaincre le Hamas est maintenant », ajoute la radio.

Le média fait également état de préparatifs militaires en vue d’une éventuelle reprise des hostilités, soulignant que l’armée a réduit ses effectifs dans le sud du Liban et redéployé des brigades régulières vers Gaza et la Cisjordanie.

Le commandement sud aurait finalisé ses plans opérationnels et serait prêt à reprendre les combats sur ordre de la direction politique.

Ces informations interviennent alors que des violations du cessez-le-feu sont signalées dans la bande de Gaza, ainsi que des attaques en Cisjordanie.

La trêve devait mettre fin à deux années d’offensive israélienne sur Gaza, qui ont fait plus de 72 000 morts et 172 000 blessés, et détruit environ 90 % des infrastructures civiles.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir