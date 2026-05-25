Les patients ont présenté des symptômes après un récent séjour en Ouganda, où ils travaillaient comme humanitaires, selon les autorités sanitaires

L’Italie signale 2 cas suspects d’Ebola à Milan après le retour de patients d’Ouganda Les patients ont présenté des symptômes après un récent séjour en Ouganda, où ils travaillaient comme humanitaires, selon les autorités sanitaires

Deux personnes sont soupçonnées d’avoir contracté le virus Ebola à Milan, dans le nord de l’Italie, selon le quotidien italien Corriere della Sera lundi.

Les deux individus, un homme et une femme originaires de Côme, seraient récemment revenus d’Ouganda, où ils travaillaient comme humanitaires depuis trois mois.

Ils auraient présenté des symptômes tels qu’une forte fièvre, des vomissements, des diarrhées et des nausées.

L’homme souffrirait de troubles intestinaux, tandis que la femme présenterait des symptômes neurologiques, selon le journal.

La maladie à virus Ebola est causée par des virus appartenant au genre Orthoebolavirus. Trois souches sont connues pour provoquer d’importantes épidémies chez l’être humain : le virus Ebola (Zaïre), le virus Soudan et le virus Bundibugyo.

Ces cas suspects surviennent dans un contexte d’inquiétude croissante face aux flambées d’Ebola dans certaines régions d’Afrique, les autorités sanitaires surveillant les risques potentiels de propagation transfrontalière.

Plus tôt, les autorités sanitaires avaient averti que l’épidémie continuait de se propager dans certaines parties de l’Afrique, avec des pays voisins également touchés.

Le 17 mai, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie d’Ebola touchant la République démocratique du Congo et l’Ouganda comme une urgence sanitaire mondiale, après la hausse continue des infections et décès suspects dans l’est du Congo ainsi que la confirmation de cas au-delà de la zone initiale de l’épidémie.

L’OMS a également averti que, bien que le risque de propagation mondiale reste faible, la situation faisait l’objet d’une surveillance étroite en raison du nombre de cas, des infections parmi les personnels de santé et des foyers enregistrés dans des zones urbaines.

Plus tôt lundi, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que l’épidémie d’Ebola en RDC était « extrêmement grave et difficile » à maîtriser, ajoutant qu’elle se propageait actuellement plus vite que les opérations de riposte.

Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), dix autres pays, dont le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la Zambie, sont exposés à un risque de propagation d’Ebola.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani