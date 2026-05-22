« Nous devons envoyer un signal fort indiquant que ce comportement est inacceptable et doit cesser », déclare la ministre irlandaise des Affaires étrangères

L’Irlande appelle à une interdiction à l’échelle de l’UE du commerce avec les occupations israéliennes illégales « Nous devons envoyer un signal fort indiquant que ce comportement est inacceptable et doit cesser », déclare la ministre irlandaise des Affaires étrangères

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

La ministre irlandaise des Affaires étrangères Helen McEntee a appelé vendredi à une interdiction à l’échelle de l’UE du commerce avec les occupations israéliennes illégales, estimant que le bloc devait envoyer « un signal fort » indiquant que de tels agissements sont « inacceptables ».

« Aujourd’hui, lors du Conseil des Affaires étrangères (Commerce), j’appelle à une interdiction au niveau de l’UE du commerce avec les colonies illégales. Nous devons envoyer un signal fort indiquant que ce comportement est inacceptable et doit cesser », a déclaré McEntee sur le réseau social américain X.

S’exprimant avant la réunion du Conseil des Affaires étrangères (Commerce) de l’UE, McEntee a également indiqué que les ministres discuteraient de la sécurité européenne, de la situation au Moyen-Orient et de son impact sur la sécurité économique du bloc.

« Comme toujours, l’ordre du jour est chargé », a-t-elle déclaré, ajoutant que les discussions porteraient notamment sur « la sécurité globale de l’Europe, en particulier dans le contexte de la situation actuelle au Moyen-Orient et de son impact sur notre sécurité économique globale ».

McEntee a également indiqué que les ministres examineraient la nécessité de nouvelles réformes au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un sujet que l’Irlande prévoit de prioriser durant sa prochaine présidence du Conseil de l’Union européenne.

« Nous discuterons bien sûr de la nécessité de poursuivre les réformes de l’OMC, et c’est quelque chose que nous continuerons à prioriser durant notre propre présidence, que nous assumerons dans les prochaines semaines », a-t-elle déclaré.

La ministre irlandaise a également salué les progrès récents concernant la mise en œuvre de la déclaration commerciale UE–États-Unis après l’accord trilogue conclu la semaine dernière.

« C’est une évolution très positive vers la mise en œuvre de la déclaration UE–États-Unis », a-t-elle déclaré.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz