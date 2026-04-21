« Nous devons, en tant qu’Union européenne, défendre nos valeurs fondamentales », a déclaré Helen McEntee aux journalistes avant la réunion ministérielle du bloc

L’Irlande affirme qu’Israël « viole les droits humains » et appelle à suspendre l’accord avec l’UE « Nous devons, en tant qu’Union européenne, défendre nos valeurs fondamentales », a déclaré Helen McEntee aux journalistes avant la réunion ministérielle du bloc

AA / Bruxelles / Melike Pala

La ministre irlandaise des Affaires étrangères Helen McEntee a appelé mardi l’Union européenne à agir contre ce qu’elle a qualifié de « pays qui viole très clairement les droits humains », exhortant à suspendre l’accord UE-Israël ou, au minimum, ses dispositions commerciales.

S’exprimant devant des journalistes avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg, elle a indiqué que l’Irlande, aux côtés de l’Espagne et de la Slovénie, avait adressé une lettre à la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas pour demander un examen et une possible suspension de l’accord avec Israël au regard de la situation au Moyen-Orient.

« Nous devons, en tant qu’Union européenne, défendre nos valeurs fondamentales », a déclaré McEntee, soulignant que les pays partenaires de l’UE doivent respecter le droit international et les obligations en matière de droits humains.

Elle a évoqué un projet de loi israélien sur la peine de mort, qu’elle estime cibler de manière disproportionnée les Palestiniens, qualifiant cette initiative de « totalement inacceptable ».

Sur cette base, l’Irlande, la Slovénie et l’Espagne ont demandé « une suspension de l’accord avec Israël, ou à défaut une suspension de ses volets commerciaux ».

Elle a ajouté qu’un changement de position se dessinait parmi les dirigeants européens, évoquant une « insatisfaction et un agacement clairs » face aux récentes actions d’Israël.

La ministre irlandaise a également pointé une dégradation de la situation en Cisjordanie occupée, citant l’approbation de 34 nouvelles colonies ces dernières semaines et une intensification des violences.

« Nous assistons à une escalade de violence sans précédent et inacceptable en Cisjordanie », a-t-elle déclaré, appelant les États membres de l’UE à répondre collectivement pour avoir un impact réel.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz