Toute tentative d’entrée dans le détroit serait considérée comme une violation du cessez-le-feu, prévient l’armée iranienne

L’Iran tire des coups de semonce contre des destroyers américains près du détroit d’Ormuz Toute tentative d’entrée dans le détroit serait considérée comme une violation du cessez-le-feu, prévient l’armée iranienne

AA / Istanbul / Sahin Demir

La marine iranienne a mis en garde des destroyers américains opérant à proximité du détroit d’Ormuz et a tiré des coups de semonce après que ces navires ont ignoré des avertissements initiaux, a rapporté le média d’État IRIB, citant un communiqué du service des relations publiques de l’armée iranienne.

Selon ce communiqué, des bâtiments de guerre américains ont été détectés en mer d’Oman après avoir, selon les informations, désactivé leurs systèmes radar avant de s’approcher de cette voie maritime stratégique.

Dans ce contexte, les forces iraniennes ont émis des avertissements radio, indiquant que toute tentative d’entrée dans le détroit d’Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu.

Face à ce qu’elles ont qualifié de non-respect, des unités navales iraniennes ont alors tiré des coups de semonce à proximité des navires, en utilisant des missiles de croisière, des roquettes et des drones de combat, précise le communiqué.

Par ailleurs, l’Iran a tenu les États-Unis pour responsables de toute conséquence découlant de ce qu’il décrit comme des « actions provocatrices ».

De son côté, le commandement central américain, le CENTCOM, a indiqué lundi que des destroyers lance-missiles de la marine américaine opèrent dans le Golfe après avoir traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre de l’opération « Project Freedom ».

Dans une publication sur le réseau social américain X, le CENTCOM a précisé que les forces américaines participent aux efforts visant à rétablir le trafic commercial dans cette zone maritime.

Enfin, il a ajouté que deux navires marchands battant pavillon américain ont franchi avec succès le détroit d’Ormuz et poursuivent leur route en toute sécurité.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba