L’Iran réclame des compensations aux États-Unis et insiste sur sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz

Tarek Chouiref
11 Mai 2026•Mise à jour: 11 Mai 2026
La dernière contre-proposition de l’Iran au plan de paix américain prévoit une compensation financière de la part des États-Unis et réaffirme la souveraineté de Téhéran sur le détroit d’Ormuz, a rapporté tôt lundi la chaîne publique Press TV.
Selon la même source, la réponse iranienne exige également la levée des sanctions ainsi que la restitution des avoirs iraniens gelés à l’étranger.
Téhéran a rejeté la proposition américaine, estimant qu’elle impliquait de se soumettre aux « exigences excessives » du président américain Donald Trump.
La contre-proposition iranienne insiste par ailleurs sur les « droits fondamentaux de la nation iranienne ».
Donald Trump a déclaré dimanche sur sa plateforme Truth Social avoir examiné la réponse iranienne, qu’il a qualifiée de « totalement inacceptable ».
Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes et de perturbations dans le détroit d’Ormuz.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.
Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie maritime stratégique.
*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore