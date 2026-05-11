Téhéran rejette le plan américain, qui aurait impliqué une soumission aux « exigences excessives » de Donald Trump, selon Press TV

L’Iran réclame des compensations aux États-Unis et insiste sur sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz Téhéran rejette le plan américain, qui aurait impliqué une soumission aux « exigences excessives » de Donald Trump, selon Press TV

La dernière contre-proposition de l’Iran au plan de paix américain prévoit une compensation financière de la part des États-Unis et réaffirme la souveraineté de Téhéran sur le détroit d’Ormuz, a rapporté tôt lundi la chaîne publique Press TV.

Selon la même source, la réponse iranienne exige également la levée des sanctions ainsi que la restitution des avoirs iraniens gelés à l’étranger.

Téhéran a rejeté la proposition américaine, estimant qu’elle impliquait de se soumettre aux « exigences excessives » du président américain Donald Trump.

La contre-proposition iranienne insiste par ailleurs sur les « droits fondamentaux de la nation iranienne ».

Donald Trump a déclaré dimanche sur sa plateforme Truth Social avoir examiné la réponse iranienne, qu’il a qualifiée de « totalement inacceptable ».

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, suivies de représailles iraniennes et de perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie maritime stratégique.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore