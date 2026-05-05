Le porte-parole militaire rejette les accusations d’Abou Dhabi et lance un avertissement concernant l’utilisation du sol des Émirats

L’Iran nie toute attaque contre les EAU et menace d’une « réponse décisive » s'il y a des frappes Le porte-parole militaire rejette les accusations d’Abou Dhabi et lance un avertissement concernant l’utilisation du sol des Émirats

AA / Istanbul / Sahin Demir

Les forces armées iraniennes ont nié avoir mené ces derniers jours des attaques de missiles ou de drones contre les Émirats arabes unis, mardi selon l’agence de presse d’État iranienne IRIB.

Selon IRIB, citant un communiqué d’un porte-parole du Quartier général central Khatam al-Anbiya de l’Iran, aucune opération de ce type n’a été conduite et toute action aurait été « clairement et officiellement annoncée ».

Le porte-parole a également rejeté les accusations du ministère de la Défense des Émirats arabes unis comme étant « sans fondement ».

Il a averti que si une attaque contre l’Iran provenait du territoire émirati, Téhéran riposterait de manière « décisive et regrettable ».

Il a en outre accusé les Émirats arabes unis de permettre aux forces américaines et israéliennes d’opérer depuis leur territoire, exhortant les autorités émiraties à ne pas devenir une base pour ce qu’il a qualifié de puissances hostiles.

Cet avertissement intervient dans un contexte de tensions accrues dans le Golfe, avec un deuxième jour consécutif de frappes signalées visant les Émirats arabes unis.

Les autorités émiraties ont indiqué que leurs défenses aériennes avaient intercepté des vagues de missiles, de missiles de croisière et de drones lancés depuis l’Iran, une attaque précédente ayant provoqué un important incendie dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran et des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les négociations à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump, sans date limite fixée.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont imposé un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz