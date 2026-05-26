« Si la région entre dans un nouveau cycle de guerre, la réponse de l’Iran dépassera les frontières régionales et sera beaucoup plus lourde », affirme un haut porte-parole des forces armées iraniennes

L’Iran menace d’une riposte « plus lourde » en cas de nouvelles frappes américano-israéliennes « Si la région entre dans un nouveau cycle de guerre, la réponse de l’Iran dépassera les frontières régionales et sera beaucoup plus lourde », affirme un haut porte-parole des forces armées iraniennes

Un haut responsable des forces armées iraniennes a averti mardi que toute reprise des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran entraînerait une riposte « plus lourde » et « plus puissante » de Téhéran.

« Si la région entre dans un nouveau cycle de guerre, la réponse de l’Iran dépassera les frontières régionales et sera beaucoup plus lourde et plus forte », a déclaré Abolfazl Shekarchi, porte-parole senior des forces armées iraniennes, cité par l’agence semi-officielle Fars.

Plus tôt dans la journée, l’agence iranienne avait affirmé que des avions américains et israéliens avaient frappé des navires iraniens au sud de l’île iranienne de Larak, près du détroit d’Ormuz, faisant « plusieurs morts parmi les ressortissants iraniens ».

Ces développements interviennent alors que des efforts de médiation menés par le Pakistan se poursuivent pour tenter de mettre fin au conflit déclenché par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril avant d’être prolongé pour une durée indéterminée par le président américain Donald Trump.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore