Téhéran cherche à obtenir des avantages « réels et concrets », selon une source iranienne citée par l'agence de presse Mehr

L’Iran examine toujours le texte final d’un éventuel accord avec les États-Unis Téhéran cherche à obtenir des avantages « réels et concrets », selon une source iranienne citée par l'agence de presse Mehr

L’Iran poursuit l’examen du texte final d’un éventuel accord avec les États-Unis et n’a pas encore transmis de réponse, a rapporté l’agence semi-officielle Mehr, citant une source au fait du dossier.

Selon cette source, Téhéran cherche à obtenir des bénéfices « réels et tangibles », ajoutant que « l’historique de non-respect des engagements par les États-Unis et la méfiance accumulée au fil du temps » conduisent l’Iran à aborder la question « avec une grande rigueur ».

Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées depuis les frappes menées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran a riposté par des attaques visant Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que par la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions qui ont suivi à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Les efforts diplomatiques se poursuivent néanmoins en vue d’un règlement.

Parmi les conditions posées par l’Iran pour mettre définitivement fin au conflit figure l’arrêt des combats sur l’ensemble des fronts, y compris au Liban, où la dernière offensive israélienne se poursuit depuis début mars.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de retirer ses troupes de Beyrouth.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani