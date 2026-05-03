L’Iran estime que les propos de Trump sur les "pirates" constituent un aveu "accablant" des actions américaines en mer

L’Iran a estimé samedi soir que les déclarations du président américain Donald Trump, comparant les opérations navales américaines à des actes de « piraterie », constituaient un « aveu accablant » des actions menées par Washington en mer.

Dans un message publié sur la plateforme X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a affirmé que le président américain avait reconnu publiquement ce que Téhéran considère comme des saisies illégales de navires iraniens.

« Le président des États-Unis a ouvertement qualifié de “piraterie” la saisie illégale de navires iraniens, affirmant avec arrogance : “Nous agissons comme des pirates” », a écrit Baqai. « Ce n’était pas un lapsus. C’était un aveu direct et accablant du caractère criminel de leurs actions contre la navigation maritime internationale », a-t-il ajouté.

Le responsable iranien a appelé la communauté internationale, les États membres de l’ONU et le secrétaire général des Nations unies à « rejeter fermement toute tentative de normalisation de violations aussi flagrantes du droit international ».

Ces déclarations interviennent après des propos tenus vendredi par Donald Trump, affirmant que les forces navales américaines avaient saisi un navire ainsi que sa cargaison pétrolière.

« Nous montons à bord et nous prenons le contrôle du navire. Nous prenons la cargaison, nous prenons le pétrole. C’est une activité très rentable », avait déclaré le président américain, ajoutant : « Nous sommes comme des pirates. Nous sommes un peu comme des pirates. Mais nous ne plaisantons pas. »

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore