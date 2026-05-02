- La marine des Gardiens de la révolution affirme vouloir contrôler « près de 2 000 kilomètres du littoral iranien » dans le Golfe et le détroit d’Ormuz

L’Iran annonce de nouvelles règles maritimes dans un contexte de tensions dans le détroit d’Ormuz - La marine des Gardiens de la révolution affirme vouloir contrôler « près de 2 000 kilomètres du littoral iranien » dans le Golfe et le détroit d’Ormuz

AA / Istanbul / Serdar Dincel

L’Iran a annoncé, par la voix du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), l’instauration de « nouvelles règles » concernant son littoral dans le Golfe et le détroit d’Ormuz, précisant que cette décision intervient sur directive du guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Dans ce contexte, la marine de l’IRGC a indiqué qu’elle exercerait son contrôle sur « près de 2 000 kilomètres (1 243 miles) du littoral iranien » dans ces zones, afin de faire de « cette étendue d’eau une source de subsistance et de puissance pour le noble peuple iranien, ainsi qu’un facteur de sécurité et de prospérité pour la région », selon la chaîne publique Press TV, vendredi soir.

Toutefois, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade.

Par ailleurs, les tensions restent vives autour du détroit d’Ormuz, Téhéran ayant restreint le passage dans cette voie maritime stratégique en représailles aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril. Cependant, aucun accord n’a été trouvé.

Dans la foulée, le président américain Donald Trump a prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

Depuis le 13 avril, les États-Unis ont instauré un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans ce passage stratégique.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba